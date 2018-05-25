RCA工殤案 勞部慰問金納入竹北廠

（中央社記者余曉涵台北25日電）RCA（台灣美國無線電公司）桃園廠及竹北廠污染導致員工罹癌，勞動部今天發出公告表示，因應二審判決，修正慰問金發放要點，納入竹北廠，也將申請期限延長。

這起案件源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。

一審台灣台北地方法院於104年4月認定，RCA等公司生產時違法使用有致癌風險的三氯乙烯，工作環境也無防護設施，判決共應賠償445名員工及家屬新台幣5億6000多萬元。