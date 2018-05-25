抓到大創門神？黃國昌點名黃偉哲助理　放話絕不放過

大創百貨涉嫌進口大量日本核災區食品，重量多達2067.7公噸，日前遭到經濟部國貿局廢止大創百貨進出口許可證，並重罰4,164萬元。爆發大創案，引起社會譁然，立委黃國昌25日在臉書點名，涉嫌幫大創關說的人，就是立法委員黃偉哲前辦公室主任曾碧珠，並放話將在下禮拜經濟委員會，公佈新的錄音帶；對於其他相關涉案人士，絕對追究到底。
引發立委黃國昌暴怒，主要是因為有媒體昨天率先揭露，黃國昌4月11日在立法院質詢，曾秀出一段錄音檔：「以前大創的兩百多個貨櫃，不是我的話，可以解決掉嗎？」、「經濟部的所以就很討厭了，是我出面講的才有！」說這段話的人，其實是立法委員黃偉哲前主任曾碧珠。沒想到這則新聞，短短不到一個小時，就被下架。黃國昌看不下去，坦承錄音帶裡的女主角就是曾碧珠，並且痛批：「惡勢力這麼大？什麼時代了，還在搞壓新聞的事？你們真的太囂張。」
▲PTT網友加碼爆料，出示一份立委黃偉哲辦公室公文，內容是2015年11月13日，前辦公室主任曾碧珠曾發文要求幫大創百貨召開協調會。（圖／網友提供，2018.05.25）
「誰家的主任在關說 很明顯了」、「綠色西瓜充滿台灣價值，不准嘴啦」、「黃偉哲的妹妹會大義滅親在節目上批嗎？」、「黃偉哲會開記者會宣布退選和退出政壇以示負責嗎？！」黃國昌在臉書公開點名曾碧珠，並直指幕後有藏鏡人到處施壓新聞，PTT因此接連出現好幾篇文章，引起網友熱烈討論。甚至，還有網友加碼爆料，大創百貨因在2015年3月非法進口日本核災食品，遭到國貿局行政裁罰半年內禁止進口；時任黃偉哲辦公室主任的曾碧珠，2015年11月13日立刻發公文，找來關務署、食藥署、國貿局幫大創百貨開協調會。巧合的是，這段期間，就爆發了大創百貨在停止進出口期限內，使用694張偽造不實輸入許可。
「高調 民進黨還想選台南市長」、「這下檢調還不趕快查.羈押.起訴」、「垃圾行為，台灣政府從上到下充斥著這種文化，政客幫財團」、「智賢 妳哥啦」...面對PTT網友不斷質疑，被指助理涉案的立委黃偉哲透過媒體受訪表示，他尊重司法調查、也尊重黃國昌的說法。不過，一個國會助理如何當門神？行政部門在做行政裁決，連國會議員都不可能直接去影響，更何況是助理？但他強調，曾碧珠在農曆年後就已離開辦公室，若她牽涉到任何不法，也是要負法律責任。