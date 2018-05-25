抓到大創門神？黃國昌點名黃偉哲助理　放話絕不放過

大創百貨涉嫌進口大量日本核災區食品，重量多達2067.7公噸，日前遭到經濟部國貿局廢止大創百貨進出口許可證，並重罰4,164萬元。爆發大創案，引起社會譁然，立委黃國昌25日在臉書點名，涉嫌幫大創關說的人，就是立法委員黃偉哲前辦公室主任曾碧珠，並放話將在下禮拜經濟委員會，公佈新的錄音帶；對於其他相關涉案人士，絕對追究到底。

引發立委黃國昌暴怒，主要是因為有媒體昨天率先揭露，黃國昌4月11日在立法院質詢，曾秀出一段錄音檔：「以前大創的兩百多個貨櫃，不是我的話，可以解決掉嗎？」、「經濟部的所以就很討厭了，是我出面講的才有！」說這段話的人，其實是立法委員黃偉哲前主任曾碧珠。沒想到這則新聞，短短不到一個小時，就被下架。黃國昌看不下去，坦承錄音帶裡的女主角就是曾碧珠，並且痛批：「惡勢力這麼大？什麼時代了，還在搞壓新聞的事？你們真的太囂張。」