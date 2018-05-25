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中央社

全球最好用護照 台灣上升5名排第26

中央社2018/05/25 15:28
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者郭朝河吉隆坡25日專電）倫敦顧問公司公布2018年護照指數，日本擠下新加坡與德國，首次成為全球最好用護照，免簽國數量為189個。台灣護照排名上升5名至第26，可免簽進入148國或地區。

倫敦顧問公司Henley & Partners於22日公佈各國護照和免簽證待遇的「護照指數」（Henley PassportIndex），根據各國護照免簽國數量，對200個國家與地區的護照好用度進行排名。

根據Henley & Partners官網資料，台灣護照在2017年有134個免簽國或地區，排名第31；今年為148個，排名第26。

網站介紹指出，護照免簽國越多，除意味人民在全球的旅遊自由度越高外，也代表政府與其它國家保持良好外交關係，從而增強經濟關係。「全球互連接性」是創造國家財富不可或缺的因素，若地區性動盪和不穩定因素加劇，這個價值將更為明顯。

在西非國家貝南（Benin）取消對日本旅客簽證要求後，日本護照如今可免簽證通行189個國家與地區，超越過去的榜首新加坡與德國，成為全球最好用的護照。星、德兩國以188個免簽居次。

芬蘭、法國、義大利、南韓、西班牙與瑞典並列第3，各有187國免簽。奧地利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、英國及美國以186國免簽排名第4。

其他國家方面，馬來西亞排名第9，香港排名第16，泰國第64，中國第68。

墊底的是阿富汗與伊拉克，只有30個國家免簽。排名上升最快的是阿拉伯聯合大公國，免簽國已有154個，提高至第23，自2008年以來，已上升38名。（編輯：廖漢原）1070525

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