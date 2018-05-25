柯文哲臉書貼文 雙子星案邀民眾提問監督

（中央社記者陳妍君台北25日電）台北市長柯文哲今天在臉書貼文指出，流標5次、一度發生弊案的雙子星大樓開發案，這次重新上網招標；即日起，任何有關雙子星開發案的問題，都歡迎大家上網提問、進行監督。

台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案又被稱為「雙子星開發案」。

柯文哲貼文表示，民無信不立，政府失去人民的信任，是台灣政治的根本問題。過去政府主導的重大BOT案，幾乎每個案子都被懷疑；改善這個問題也不難，第一步就是公開透明，但公開透明不是只有在那邊呼呼口號，而是落實在實際行政之中。