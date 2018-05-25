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中央社

憂心金門空轉 楊鎮浯參選打不對稱戰爭

中央社2018/05/25 15:23
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）國民黨籍立委楊鎮浯今天宣布參加年底金門縣長選舉，他表示，台灣在內耗、金門也在「空轉」，要以「誠實」和「找回價值，開創新局」為訴求，全力打一場「不對稱」的戰爭。

楊鎮浯9日接受國民黨中央的徵召參選金門縣長，今天在國民黨金門縣黨部廣場，在金門縣黨部主委林芳旋和工作夥伴，以及妻子張婭玲陪同下正式宣布代表國民黨出征。

楊鎮浯表示，基於對國民黨和金門這塊土地的熱愛，責無旁貸，願意承擔這個責任，讓黨更好，讓金門更好。

他說，近年幾乎每天往返台金，看到台灣在內鬥與消耗，但同時也看到金門在空轉；他說，執政者未能面對並解決金門現在與未來的問題，「沒有把鄉親與人民放在心裡」，這也是除了黨的徵召，真正讓他下定決心承擔的關鍵。

談到參選主軸，楊鎮浯說，首要是「真實」－真誠的做人、實在的做事；其次是「找回價值，開創新局」，要找回有形無形的金門價值。

現任金門縣長陳福海是無黨籍，對於民進黨中央未來如何看待國民黨執政的金門縣，楊鎮浯表示，立委任內為金門爭取到不少建設和福利，相信只要是民生有關的議題，中央都會支持，關鍵在於推動者是否用心。此外，立委任內結交各黨派立委，相信所有立委都會是金門的後盾。

對於未做滿立委任期，是否違背對鄉親的承諾，楊鎮浯表示，反覆思考後認為自己不管是在中央或地方都有一個心志，就是要為金門好，所以並沒有違反對選民的承諾。如果當選縣長，3個月將會補選立委，到時他將會與金門立委一起為金門打拚。

面對競爭對手，楊鎮浯表示，這一場「不對稱」的戰爭，對手有眾多行政資源，自己只有夥伴與鄉親，但會堅持持續為金門這塊土地打拚的初衷。

46歲的楊鎮浯是英國西敏大學企管碩士，歷任金門縣政府機要秘書、金門縣政府交通旅遊局專員、交通旅遊局長、觀光處長。在這屆立委選舉中，以1萬6350票、45.08%的得票率當選立委。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070525

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