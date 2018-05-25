憂心金門空轉 楊鎮浯參選打不對稱戰爭

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）國民黨籍立委楊鎮浯今天宣布參加年底金門縣長選舉，他表示，台灣在內耗、金門也在「空轉」，要以「誠實」和「找回價值，開創新局」為訴求，全力打一場「不對稱」的戰爭。

楊鎮浯9日接受國民黨中央的徵召參選金門縣長，今天在國民黨金門縣黨部廣場，在金門縣黨部主委林芳旋和工作夥伴，以及妻子張婭玲陪同下正式宣布代表國民黨出征。

楊鎮浯表示，基於對國民黨和金門這塊土地的熱愛，責無旁貸，願意承擔這個責任，讓黨更好，讓金門更好。

他說，近年幾乎每天往返台金，看到台灣在內鬥與消耗，但同時也看到金門在空轉；他說，執政者未能面對並解決金門現在與未來的問題，「沒有把鄉親與人民放在心裡」，這也是除了黨的徵召，真正讓他下定決心承擔的關鍵。