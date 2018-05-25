張立昂生日加碼床戲　子閎自曝「非處男」搶鋒頭

偶像劇《三明治女孩的逆襲》今（25）日於台中舉行媒體探班，因劇情貼近職場生活，在網路上引起熱議。此劇在台中取景，特別耗資超過850萬元，搭建裝潢劇中主要場景三明治店與辦公室，用心程度更勝《小資女孩》。此外，張立昂將於28日度過35歲生日，劇組甚至騙他臨時要拍床戲，讓他心情很緊張。

《三明治》劇組為了幫張立昂慶生，還特意騙他臨時加拍床戲，果不其然張立昂到現場，臉色有些緊繃，但看到前輩江美琪、好友劉奕兒現身，逐漸展開笑顏。劉奕兒送披薩來時，突然說出：「聽說你有床戲？」讓張立昂有些遲疑，在拿到「你被整了」的字樣時，他大笑說：「我就知道！」一旁的葉星辰則傻問：「所以沒有床戲？我被整了。」根本榮登「今日我最傻」。