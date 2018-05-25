張立昂生日加碼床戲　子閎自曝「非處男」搶鋒頭

偶像劇《三明治女孩的逆襲》今（25）日於台中舉行媒體探班，因劇情貼近職場生活，在網路上引起熱議。此劇在台中取景，特別耗資超過850萬元，搭建裝潢劇中主要場景三明治店與辦公室，用心程度更勝《小資女孩》。此外，張立昂將於28日度過35歲生日，劇組甚至騙他臨時要拍床戲，讓他心情很緊張。
《三明治》劇組為了幫張立昂慶生，還特意騙他臨時加拍床戲，果不其然張立昂到現場，臉色有些緊繃，但看到前輩江美琪、好友劉奕兒現身，逐漸展開笑顏。劉奕兒送披薩來時，突然說出：「聽說你有床戲？」讓張立昂有些遲疑，在拿到「你被整了」的字樣時，他大笑說：「我就知道！」一旁的葉星辰則傻問：「所以沒有床戲？我被整了。」根本榮登「今日我最傻」。
▲葉星辰（左）、劉奕兒（右）為張立昂慶生。（圖／三立提供，2018.05.25）
至於SpeXial日前爆出團長宏正合約到期、離開經紀公司可米，團員之一的子閎談及此事，表示在新聞出來前，公司及團員都已知情，僅說：「很祝福。」至於未來會不會爆發退團潮？子閎笑說：「不是早就開始？以後大家合約到，可能就會開始，大概明年吧。」但也說每個人都有各自規劃，坦言很珍惜過去大家聚在一起的時候。
子閎表示，在劇中雖然演出花心男，但其實都沒有跟前女友們在一起，完全就是「處男」一個。談及現實生活中，是否還是處男？子閎尷尬笑說：「戲外如果我說我是處男，我會下地獄。」隨後又小聲補一句：「我不是處男。」笑翻全場。子閎也說，有關注到以綸的感情生活，認為他與郭書瑤談戀愛談得大方，堪稱為好榜樣。
▲劉奕兒（右）為張立昂慶生。（圖／三立提供，2018.05.25）
▲江美琪（右）為張立昂慶生。（圖／三立提供，2018.05.25）