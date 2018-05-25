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〈慧洋股東會〉小股東質疑發CB恐影響股東權益 今年

鉅亨網2018/05/25 15:40
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國內最大散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (25) 日召開股東常會，對於小股東質疑透過發行可轉換公司債 (CB) 籌資，恐影響股東權益，慧洋財務長薛亦駿解釋，發行 CB 對股價影響效果比較低，董事長藍俊昇則指出，今年沒有再增資的計畫。

薛亦駿解釋，選擇 CB 是因增加資金部位的同時可延緩股權膨脹，轉換價還有溢價，且膨脹效果沒有那麼快也沒那麼大，對股價影響效果比較低；反觀若透過現金增資都會有折價的價差，股價可能還會因此向下走。

展望後市，慧洋認為，由於 2016-2017 年訂船活動下降，至 2018 年初估計訂單不超過 750 艘，目前新造船市場僅為緩步回溫，未有投資熱潮出現，供過於求壓力緩和，有助於未來兩年景氣的穩定。

慧洋目前具備輕齡、多樣化散裝船隊，平均船齡僅 6 年，具備較高的競爭優勢，除了可滿足客戶需求，也在特定市場不穩定時，提供相對穩定的收益來源。

另一方面，由於擴建船隊長期均選擇和日本知名船廠合作，船廠也願意以較優惠條件出售船舶，慧洋強調，未來若有處分計畫時，與中國、韓國和越南等造船廠建造的同型船相比，還可獲得較高之處分利潤。

藍俊昇透露，今年預計再出售 2-3 艘船舶來挹注業外收入，至於本業，隨著景氣回溫，近期陸續換的新約毛利率平均有 20-30% 的成長。

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