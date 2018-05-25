〈慧洋股東會〉小股東質疑發CB恐影響股東權益 今年

國內最大散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (25) 日召開股東常會，對於小股東質疑透過發行可轉換公司債 (CB) 籌資，恐影響股東權益，慧洋財務長薛亦駿解釋，發行 CB 對股價影響效果比較低，董事長藍俊昇則指出，今年沒有再增資的計畫。

薛亦駿解釋，選擇 CB 是因增加資金部位的同時可延緩股權膨脹，轉換價還有溢價，且膨脹效果沒有那麼快也沒那麼大，對股價影響效果比較低；反觀若透過現金增資都會有折價的價差，股價可能還會因此向下走。

展望後市，慧洋認為，由於 2016-2017 年訂船活動下降，至 2018 年初估計訂單不超過 750 艘，目前新造船市場僅為緩步回溫，未有投資熱潮出現，供過於求壓力緩和，有助於未來兩年景氣的穩定。