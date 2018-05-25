新北市圖推融合遊戲認證體驗活動　526讓你玩一整天

528世界遊戲日即將到來，新北市立圖書館鶯歌分館、新莊的聯合分館明（26）日在總館3樓的兒童親子共讀區，推出「融合遊戲認證體驗」的活動，歡迎不同族群、大朋友與小朋友一起共玩、共樂。

新北市立圖書館表示，此次精選包含視障、聽障、自閉症、多重障礙、親子，及銀髮等六大類玩具的融合遊戲玩具，分別用綠色小狗（視障）、黃色兔子（聽障）、藍色貓咪（自閉症）、紅色穿山甲（多重障礙）、褐色貓頭鷹（銀髮）及橘色親子猴（親子）等可愛動物做區別；民眾可以各取所需，選擇與自己合適、喜歡的玩具類型，在圖書館內讓喜愛的玩具陪伴你一整天。