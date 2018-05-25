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新北市圖推融合遊戲認證體驗活動　526讓你玩一整天

記者陳志仁／新北報導2018/05/25 15:59
▲迎接528世界遊戲日，新北市立圖書館總館3樓的兒童親子共讀區，推出「融合遊戲認證體驗」的活動。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.25）
▲迎接528世界遊戲日，新北市立圖書館總館3樓的兒童親子共讀區，推出「融合遊戲認證體驗」的活動。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.25）

528世界遊戲日即將到來，新北市立圖書館鶯歌分館、新莊的聯合分館明（26）日在總館3樓的兒童親子共讀區，推出「融合遊戲認證體驗」的活動，歡迎不同族群、大朋友與小朋友一起共玩、共樂。

新北市立圖書館表示，此次精選包含視障、聽障、自閉症、多重障礙、親子，及銀髮等六大類玩具的融合遊戲玩具，分別用綠色小狗（視障）、黃色兔子（聽障）、藍色貓咪（自閉症）、紅色穿山甲（多重障礙）、褐色貓頭鷹（銀髮）及橘色親子猴（親子）等可愛動物做區別；民眾可以各取所需，選擇與自己合適、喜歡的玩具類型，在圖書館內讓喜愛的玩具陪伴你一整天。

新北市立圖書館指出，「融合遊戲」是指「透過遊戲、玩具等設施，打破使用藩籬，讓一般兒童及身心障礙兒童，能夠一同遊戲、玩樂及發展能力」；5月26日當天憑借閱證，上午9點至下午4點開放大家體驗不同類型、共24組的融合遊戲玩具，希望所有的大、小朋友跨越不同族群，可以與一般人一起平等玩遊戲，創造友善的共學、同樂遊戲空間。

新北市立圖書館說，圖書館提供玩具設備不僅是遊戲的夢想空間，而且還富教育的意義，學習和人分享、增進與不同族群間的交流，學習尊重、包容、同理心等，又能提供經濟不寬裕的孩子使用玩具的機會，後續也陸續將「融合遊戲認證標章」導入各分館，為民眾提供更多元及貼心的服務；希望所有的大、小朋友，5月26日這天都能享受遊戲的快樂，度過有意義又歡樂的周末。

關鍵字528世界遊戲日新北市立圖書館融合遊戲認證體驗
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