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中央社

糖尿病友製刀業老闆常受傷 遵守醫矚防併發症

中央社2018/05/25 15:40
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）一名製刀業老闆結束大陸事業回台設廠，天天坐鎮工廠磨刀，雙手經常受傷，因為患有糖尿病，台新醫院家醫科醫師顏弘毅今天指出，除按時吃藥外，飲食及生活也要控制以防併發症。

曾經在大陸東莞擁有400名員工的製刀業老闆楊鎮榮，天天坐鎮工廠現場調控製刀機台，日日磨刀霍霍，雙手已經千瘡百孔布滿傷疤，卻從來不肯擦藥，楊鎮榮說自己「什麼都喜歡吃，而且從來也不忌口，尤其特別喜歡吃肥的控肉」。

楊鎮榮指出，病發時人在大陸，回台檢查發現血糖值不穩，開始服藥控制病情，原本一餐都吃2碗白飯減少為1碗，但因在大陸工作壓力大，每天幾乎都忙到半夜2時，結束大陸工廠回台後，每天仍然從上午7時忙到晚上10時才能休息。

因為糖尿病患者比一般人更需避免身體受傷，尤其需要特別注重傷口的護理，顏弘毅指出，由於楊老闆擔任製刀業老闆30多年，每天親自試刀、磨刀及調控製刀機台，上工向來不戴手套，對於身上的傷口，也從來不予理會，不肯消毒或包紮，從護理人員對糖尿病患者的衛教來說，楊老闆並沒有好好遵守醫矚。

楊鎮榮表示，只有一次手被刀具劃了好大的傷口，在媽媽要求下才到醫院縫合治療，雖然有配合好好服藥，但生活作息及飲食並未特別節制，如今手上有了新傷口，如果沒有擦藥，癒合的情況已沒有像以前那麼快恢復了。

顏弘毅提醒，飲食不忌口，會使飯後血糖值波動太大，血糖忽高忽低，尤其波動幅度比較大時，人體的組織細胞同樣會受危害，長期血糖忽高忽低，會加重糖尿病血管併發症的發生，使併發症來得更早、更快，而且還會加重胰島功能的損傷，使血糖更難以控制。（編輯：卞金峰）1070525

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