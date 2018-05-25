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中央社

取消川金會 日：可以理解美方做法

中央社2018/05/25 15:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京25日綜合外電報導）美國總統川普突然宣布取消與北韓領導人金正恩舉行高峰會，日本政府表示能夠理解美方做法。日本打算與美國及南韓聯手施壓，促使北韓拿出具體行動。

共同社報導，日本官房長官菅義偉在記者會上表示：「重要的不是舉行會談，而是讓這場會談成為推動解決核武及綁架問題的機遇。」

菅義偉強調：「為使北韓改變政策，日本、美國與南韓將持續施壓。」他還說，日本對北韓動向將保持最大程度的關注，並蒐集相關資訊，「在日美同盟的架構下，毫不鬆懈地保持警戒」。

正在墨西哥訪問的外務大臣河野太郎回答媒體提問時說：「即使如期舉行會談，無法取得成果也沒有意義。」

他說，北韓先前的舉動是「利用會談進行各種博弈」，還說「日美兩國將攜手合作，好讓會談順利舉行，以實現北韓非核化及解決綁架問題」。

防衛大臣小野寺五典說，將持續監控北韓在海上違法轉移物資的行為。他說：「為促使北韓採取具體行動，完全捨棄所有大規模殺傷性武器和彈道飛彈，日本、美國與南韓將保持密切合作。」

針對川金會破局一事，日本政府正在蒐集相關情報，也有官員認為，應尊重川普的判斷。

消息人士說：「可以理解美方取消高峰會的決定。」日方將分析並釐清川金會破局對日本公民遭北韓綁架問題的影響。

關於今後如何應對綁架問題，日本政府相關人士說：「美國決定取消高峰會，談判無法取得進展。需保持鎮定，尋求與美方溝通。」外務省消息人士推測：「會談並未告吹，而是更改了時間。」

日本首相安倍晉三預計為此發表談話，據分析，無論局勢如何變化，安倍都將凸顯日美兩國領袖的團結。

有關美國取消川金會一事，消息人士強調，以書信方式表達立場的分量很重，表明川普政府「不對北韓動搖和牽制對手做出回應的堅定立場」。

消息人士還說：「因繼續施壓而感到困擾的會是北韓。朝鮮勞動黨委員長金正恩最終唯有透過與川普會談，才能化解僵局。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070525

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