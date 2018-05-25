竹市多項建設規劃佳 獲國家卓越建設獎

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）由中華民國不動產協進會舉辦的「2018年國家卓越建設獎」評選結果出爐，新竹市多項建設，包括隆恩圳、新竹公園等建設，分別獲得卓越獎、特別獎、金質獎與優質獎。

新竹市政府今天發新聞稿表示，23日接到中華民國不動產協進會通知，多項建設在不同項目獲1座卓越獎、1座特別獎、9座金質獎及1座優質獎，是竹市建設有史以來拿下最多獎項。

竹市府指出，隆恩圳是台灣三大古圳之一，約300年歷史，是灌溉城市的重要水脈，市府利用古圳水道、沿岸老樹群，分段營造高架綠地、濃密樹林、公園遊戲場，串連周邊中央公園、三民公園等，成為770公尺長的超大都市綠廊，這次「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」獲「最佳規劃設計類」金質獎肯定。