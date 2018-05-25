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〈Vive生態大會〉宏達電攜手MLB、邁拉倫策略聯

鉅亨網2018/05/25 15:57
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宏達電 (2498-TW) 今 (25) 日在登場 VIVE 新生態大會宣布 3 個跨行業戰略合作，鎖定運動 VR 市場領域，分別與美國職業棒球大聯盟 (MLB) 及世界知名的一級方程式 (F1) 車隊邁拉倫建立長期戰略合作，中國區總經理汪叢青強調，透過策略聯盟，可以把新的用戶群帶到手機及 VR 產品上。

汪叢青指出，今日合作夥伴包括 MLB、邁拉倫和希捷 (Seagate) ，MLB 有上億人在玩，很多人在看電視，F1 車隊邁拉倫有 5 億活躍用戶群在全世界，在中國有 5000 萬，這種品牌活躍度可讓手機產品及 VR 面對完全新的用戶群。

他強調，如果可以把上百萬、上千萬人民幣的超級跑車、賽車跟宏達電的設備連起來，對買過這樣昂貴的跑車朋友來說，花幾千元、幾萬元買手機都願意，已經有很多有跑車的朋友們都說要買，不在乎價錢。

汪叢青說，F1 粉絲是不同級別的人，並不在乎錢，在乎的是特殊體驗，跟 MLB、邁拉倫合作，可以把用戶群帶進來科技、VR、AR 及手機。

宏達電今日在新生態大會上宣布 3 個跨行業戰略合作，將與美國職業棒球大聯盟 (MLB) 進行一系列合作項目，包括在中國大陸 10 多個重點城市開展的 VR 特色棒球樂園路演，及將在騰訊視頻播出的《一球成名》真人秀。

汪叢青說，近年來，棒球運動在中國千禧一代青少年中逐漸興起，MLB 認為 VR 有助提高青少年對這項運動的興趣，並且是幫助他們訓練技能的有效工具。

MLB 主管亞太區事務的副總裁 Jim Small 表示，這次合作為 MLB 賽事在中國的宣傳推廣提供重要支援， 同時將以振奮人心的全新方式讓球迷們感受 MLB 的魅力，把虛擬實境技術應用到 MLB 在中國兩項最重要的粉絲互動活動中。

中國是邁拉倫汽車最大的銷售市場之一，也是全球最大電子競技市場，在體育方面，宏達電同時宣布與世界知名的一級方程式 (F1) 車隊邁拉倫 (McLaren) 建立長期戰略合作，聯合打造 VR 產品和 VR/AR 內容，雙方還將合作舉辦全球首個與真實職業運動結合的 VR 電子競技大賽，HTC 將成為賽事的官方 VR 合作夥伴，同時，所有參賽選手都有機會被選中加入 F1 車隊。

邁拉倫車隊首席執行官 Zak Brown 表示，相信與 HTC 合作將帶領全球 F1 車迷以更加沉浸的體驗方式參與運動，未來將持續致力電子競技賽事發展，相信平台普及指日可待。

宏達電還宣布與全球領先的存儲解決方案提供商希捷 (Seagate) 合作，推出首個專為 VR 設備打造、同時提供超長電池續航和超大存儲空間的配件希捷 VR 硬碟，這項已經為 Vive Focus 優化，隨插即用並能存儲數千小時的視頻或音樂，還能隨時隨地為 Vive Focus 提供幾乎翻倍的續航能力，同時與 U12 + 智慧手機相容，且自帶方便使用的備份軟體，希捷 VR 硬碟將在今年第 3 季度上市。

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