〈華新股東會〉轉投資寶德營運漸入佳境 明年可望認列

談及華新中國市場佈局，焦佑倫表示，目前中國電纜市場供過於求，且市場價格競爭激烈，無法從價格來競爭，只能以「質」取勝，將針對產業趨勢與自身能力及規模，拓展利基型市場，並加速發展高端產業應用領域。他強調，新產品研發並非重點，發展科技不如用好科技，研發投入主要以製程技術發展為主。

線纜廠華新 (1605-TW) 今 (25) 日召開股東常會，華新董事長焦佑倫表示，中國市場價格競爭激烈，華新將以質取勝，拓展利基型市場，而近來轉投資企業營運逐漸開花結果，未來也將長期持有，此外，今年參與現增的轉投資多晶矽商寶德能源，預計年底前完工試車，明年可望貢獻業外收益。

華新轉投資企業眾多，包括華新科 (2492-TW) 與華邦電 (2344-TW) 等，焦佑倫指出，目前轉投資企業隨著景氣循環、或找到利基型市場，營運情況逐步轉佳，對目前轉投資企業為集團帶來的效益更具信心，且在其營運不佳時就已持續投資，未來也將長期持有目前轉投資企業。

此外，華新今年 2 月宣布參與轉投資公司寶德能源現增，4 月更加碼增資金額，預計共投入新台幣 5.95 億元，認購約 5950 萬股，持股約 20% 左右，焦佑倫表示，該公司為多晶矽生產商，先前在產業景氣不佳時，公司發展曾停滯一段時間，近期產業景氣轉佳，多晶矽廠建設也進行中，預計年底前完工試產，明年可望認列轉投資收益。