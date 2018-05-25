東亞青奧　藍營議員關切以什麼名稱進場？

台中市議會今日進行教育文化業務質詢，市議員楊正中詢問，台中市將於明年舉辦2019東亞青奧，究竟我國代表隊要用什麼名稱？什麼旗幟進場？賽會將由誰宣布開幕？國人可否攜帶國旗進場？

台中市將於2019年舉辦東亞青奧，我國用什麼名稱與什麼旗幟進場？引發國民黨議員關切，台中市政府運動局長王慶堂表示，東亞青奧的代表隊由國家奧會負責組隊，所以國家奧會在國際奧會(IOC)註冊使用什麼名字，就用什麼名字，市府無法干預，旗幟的狀況也是一樣，會循國際慣例。

市議員李榮鴻詢問，市府官員東亞青奧會場可不可以插國旗。

副市長林依瑩表示，目前相關業務都還在籌備中，會配合中央政策。

新聞局長卓冠廷說，台中與中央會有一致作法，大家都一樣愛國，因此審慎發言，不希望對東亞青奧造成影響。

運動局長王慶堂表示，目前組隊參與賽事的是國家奧會，並非由台中市政府組隊，所以國家奧會在國際奧會註冊使用什麼名字，就用什麼名字進場，而旗幟的問題也是一樣，但至於2019東亞青年運動會舉辦時，國家奧會與旗幟為何，屬於未來式他無法預測。

此外，對於運動家隊日前宣布解散，運動局除表達深感遺憾外，也表示，運動家成棒隊成立於104年8月（前身為威達成棒隊），由中信集團子公司台灣人壽、教育部體育署及市府以轉補助本市棒球教育基金會方式共同推動。

2018年起，中信兄弟將以台中洲際棒球場為主場，賽事全年達50次以上，另由台灣人壽承諾持續承接台中市城市棒球隊。而運動家成棒隊與台灣人壽贊助合約於2017年底到期後，主要冠名贊助商台灣人壽，原欲將球隊改名「台中台灣人壽棒球隊」，並承諾承接球員及球隊相關營運事宜。

然而，運動家成棒隊由領隊宣布自行永續經營，市府基於民間企業推動棒球立場，尊重該球隊之決策。

另台灣人壽長期贊助社會成棒隊不遺餘力，今年度首次成立台灣人壽成棒隊，委由財團法人台中市棒球教育基金會協助組隊，未來市府也將全力輔導，持續推廣社會成棒運動，健全運動環境。