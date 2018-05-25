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中央社

女童遭虐死包圍派出所砸屋 警方逮3嫌

中央社2018/05/25 16:12
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）5歲女童疑被姨丈楊男虐死，昨天謠傳原本羈押中的楊男獲交保，有200多人包圍派出所，還有人砸毀楊男住處，警方逮捕在臉書直播包圍派出所過程的邱男及涉嫌砸屋的吳男黃男到案。

彰化縣田尾鄉一名5歲女童疑似遭虐待，送醫急救後宣告不治，醫師發現女童頭蓋骨破裂，顱內出血，身上也有多處瘀傷，由於女童由阿姨以及姨丈照顧，檢警訊問2人後，將姨丈楊男以殺人罪聲請羈押獲准。

昨天晚上臉書上多個社團謠傳楊男獲交保，有民眾跑到田尾分駐所要求「討公道」，也有人跑到楊男住處叫囂，也有人透過臉書直播群眾包圍分駐所的過程，楊男的母親也因不堪其擾，跑到分駐所要求警方保護，有200多人包圍分駐所，也有人跑到楊男住處撒冥紙，持棍棒砸毀屋內的物品。

由於包圍派出所的人數眾多，警方只好用擴音器廣播指楊男獲交保的消息是誤傳，群眾直到今天凌晨才漸漸散去。

楊母不滿住處被砸提告，警方也追查楊男交保的謠言從何而來，今天逮捕涉嫌在臉書直播散佈謠言的邱男以及砸屋的吳男及黃男；邱男向警方供稱，他也是「聽說」楊男獲得交保的訊息，不知道直播會有這麼大的迴響。

警方指出，邱男的行為已觸犯煽惑他人犯罪等罪，至於吳男及黃男2人涉犯損毀罪，起出球棒等證物；邱男、吳男以及黃男等3人訊後，移送彰化地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1070525

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