女童遭虐死包圍派出所砸屋 警方逮3嫌

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）5歲女童疑被姨丈楊男虐死，昨天謠傳原本羈押中的楊男獲交保，有200多人包圍派出所，還有人砸毀楊男住處，警方逮捕在臉書直播包圍派出所過程的邱男及涉嫌砸屋的吳男黃男到案。

彰化縣田尾鄉一名5歲女童疑似遭虐待，送醫急救後宣告不治，醫師發現女童頭蓋骨破裂，顱內出血，身上也有多處瘀傷，由於女童由阿姨以及姨丈照顧，檢警訊問2人後，將姨丈楊男以殺人罪聲請羈押獲准。

昨天晚上臉書上多個社團謠傳楊男獲交保，有民眾跑到田尾分駐所要求「討公道」，也有人跑到楊男住處叫囂，也有人透過臉書直播群眾包圍分駐所的過程，楊男的母親也因不堪其擾，跑到分駐所要求警方保護，有200多人包圍分駐所，也有人跑到楊男住處撒冥紙，持棍棒砸毀屋內的物品。