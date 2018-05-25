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中央社

陳明通：陸受壓拿台出氣 接受九二共識也沒用

中央社2018/05/25 16:16
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰台北25日電）陸委會主委陳明通下午表示，中國大陸近期頻奪台灣邦交國，是因為受到國際壓力所以拿台灣出氣，接受「九二共識」也沒用，因為陸方不接受「一中各表」，國內各界應該團結一致。

陳明通也強調，自己「顛沛必於是，流離必於是」，依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸事務「是職責所在，不是善意」，但這樣處理兩岸事務才有法律約束力（legally binding）。

布吉納法索24日宣布與中華民國斷交，行政院大陸委員會今天下午臨時舉行新聞背景說明會，由主任委員陳明通親自主持。

對於在野黨質疑，是因為政府不接受「九二共識」才導致中共頻頻奪邦交國，陳明通認為，中國大陸近期在國際上一連串對台灣打壓，造成國際社會反感為台灣發聲，讓北京備感壓力，才會頻頻拿台灣出氣。

陳明通指出，中國大陸連一個小朋友的畫作都要政治干擾，「泱泱大國要小氣到跟一個小朋友計較嗎？」因此，這次世界衛生大會（WHA）會有24國為台灣發聲，「公道自在人心」。

他表示，如果在野黨真的這麼支持「九二共識、一中各表」，為什麼不在中國國家主席習近平面前提，「只能在自己家自己爽，在人家面前講講看嘛！」

中國國民黨主席吳敦義接受媒體訪問時，引述憲法增修條文指兩岸最終目標是統一。陳明通則反問，依照憲法，應該是「三民主義統一中國」，但國民黨「很久沒講了吧？為什麼現在不敢講？」「為了能跟習近平見一面，需要這樣講嗎？」

陳明通呼籲各界，面對新情勢，對方步步進逼，國人要團結起來，砲口一致對外，否則「沒有台灣還有什麼？」

媒體記者追問，總統蔡英文與外交部長吳釗燮如今均稱呼北京當局為「中國」，陸委會是否跟進。陳明通則不斷重申，他不能代總統解釋論述內容。自己依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸事務「是職責所在」，如此才有法律約束力，自己會「顛沛必於是，流離必於是」。

但他也強調「這不是善意」。（編輯：朱建陵）1070525

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