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中央社

空梅無雨 南化水庫增加出水

中央社2018/05/25 16:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南水情不佳，5月24日起實施第一階段限水，經濟部水利署南區水資源局今天決定增加南化水庫出水，降低曾文及烏山頭兩座子母水庫的供水，以應當前的空梅狀況。

台南去年8月起無明顯降雨，降雨量僅歷年同期平均的5成，今年5月梅雨季雖有2天鋒面局部豪大雨，但雨勢多集中在平地，水庫集水區雨量少，挹注水庫蓄水有限。

南水局在善用台南水源的原則下，今天決定增加南化水庫出水，降低曾文及烏山頭兩座子母水庫的供水，以因應空梅，後續將視水庫蓄水及降雨調整應變。

南化水庫供應台南民生及工業用水，曾文及烏山頭兩座子母水庫用於灌既，南化蓄水滿庫不到後者總蓄水滿庫的1/5，但南水局決定增加南化水庫出水量，主要是考量南化水庫水源除降雨外，還有高雄旗山溪甲仙攔河堰的越域引水，蓄水相對穩定。

南水局人員表示，透過增加南化水庫出水，及減少曾文、烏山頭水庫供水，可提高兩水庫系統的供水穩定度，控留2個月以上的民生及產業用水量。

南水局水情資訊顯示，目前曾文水庫有效蓄水量2443萬公噸，蓄水率5.38%；烏山頭水庫有效蓄水量1247萬公噸，蓄水率15.93%；南化水庫有效蓄水量2451萬公噸，蓄水率26.24%。（編輯：管中維）1070525

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