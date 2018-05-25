空梅無雨 南化水庫增加出水

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南水情不佳，5月24日起實施第一階段限水，經濟部水利署南區水資源局今天決定增加南化水庫出水，降低曾文及烏山頭兩座子母水庫的供水，以應當前的空梅狀況。

台南去年8月起無明顯降雨，降雨量僅歷年同期平均的5成，今年5月梅雨季雖有2天鋒面局部豪大雨，但雨勢多集中在平地，水庫集水區雨量少，挹注水庫蓄水有限。

南水局在善用台南水源的原則下，今天決定增加南化水庫出水，降低曾文及烏山頭兩座子母水庫的供水，以因應空梅，後續將視水庫蓄水及降雨調整應變。