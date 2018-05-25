台中首辦龍舟賽　豐原軟埤仔溪登場

台中市有史以來首場龍舟賽6月2、3日將在豐原區軟埤仔溪水域登場，比賽項目分為「龍舟競速」80隊組隊參加，及「龍舟拔河」32隊組隊參加，總獎金18萬元，市府運動局已採購6艘小龍舟及2艘大龍舟，5月26至30日開放參賽隊伍練習，熟悉水域，在軟埤仔溪將可以看到選手賣力划槳、訓練。

軟埤仔溪水域將舉辦台中市首場龍舟賽，市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、林碧秀今(25)日在議會都關心活動目前的報名狀況；市議員謝志忠也說，他已經邀集包括林仲秋等優秀運動選手組隊參加，希望可以與市長林佳龍比賽。