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台中首辦龍舟賽　豐原軟埤仔溪登場

記者柳榮俊／台中報導2018/05/25 17:02
▲台中市首場龍舟賽將在豐原區軟埤仔溪水域登場（圖／市政府提供, 2018.5.25)
▲台中市首場龍舟賽將在豐原區軟埤仔溪水域登場（圖／市政府提供, 2018.5.25)

台中市有史以來首場龍舟賽6月2、3日將在豐原區軟埤仔溪水域登場，比賽項目分為「龍舟競速」80隊組隊參加，及「龍舟拔河」32隊組隊參加，總獎金18萬元，市府運動局已採購6艘小龍舟及2艘大龍舟，5月26至30日開放參賽隊伍練習，熟悉水域，在軟埤仔溪將可以看到選手賣力划槳、訓練。

軟埤仔溪水域將舉辦台中市首場龍舟賽，市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、林碧秀今(25)日在議會都關心活動目前的報名狀況；市議員謝志忠也說，他已經邀集包括林仲秋等優秀運動選手組隊參加，希望可以與市長林佳龍比賽。

運動局長王慶堂表示，目前龍舟競速組吸引80隊參賽隊伍，包括公開組40隊、高中組5隊、機關團體組24隊、公司企業組10隊、大專組1隊；另外，龍舟拔河項目因為報名太過踴躍，因此最後開放32隊組參加，而目前規畫林市長會下場划龍舟。


▲市府採購小大龍舟（圖／市政府提供, 2018.5.25)

運動局表示，軟埤仔溪廣達1公頃的景觀湖，可容納2萬5000立方公尺的水量，配合水門調控，水深可達3公尺，得天獨厚的平靜水域將於6月2、3日舉辦台中市首場龍舟競賽。

目前六都中僅台中沒有「賽龍舟」，該湖區寬37至20公尺，總長300公尺，水域平穩、水質清澈，規劃小龍舟競速與大型龍舟拔河賽。

運動局指出，派員試行後，軟埤仔溪可容納2艘小龍舟運行。龍舟競速組每隊10人含領隊、教練及6名選手，共持3對槳下水，採150公尺計時競速。龍舟拔河限前項賽事隊伍報名，各隊下船2對槳4名選手，採4公尺勝負賽或計時1分鐘。

關鍵字龍舟賽軟埤仔溪林佳龍
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