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美光遭中國商務部約談 研調：DRAM漲勢恐受壓抑

鉅亨網2018/05/25 16:29
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全球記憶體市占率第三的記憶體大廠美光傳出昨 (24) 日遭到中國商務部反壟斷局約談，研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 指出，從今年第 1 季市占率來看，三星、SK 海力士與美光在 DRAM 產業市占高達 96%，已明顯構成壟斷條件，未來相關調查事件可能持續發生，預期也將壓抑 DRAM 漲幅。

DRAMeXchange 分析，美光被約談主要原因包括標準型記憶體已連續數季價格上揚，導致中國廠商負荷日漸提高，加上限制設備商供貨給晉華集成，構成妨礙公平競爭行為，且從市占率來看，今年首季三大廠三星、SK 海力士、美光市占率分別為 44.9%、27.9%、22.6%，總市占高達 96%，DRAM 市場寡占格局明顯，已構成壟斷條件。

中國市場對全球 DRAM 與 NAND 消化量分別為 20% 與 25%，為記憶體最大需求國，DRAMeXchange 研判，由於中國記憶體需求量占比相當可觀，且廠商對中國市場普遍採取高度尊重的態度，相關調查事件可能壓抑後續記憶體價格上漲力道，且未來反壟斷調查事件可能持續發生。

DRAMeXchange 指出，中國 2014 年宣示進軍半導體領域，在國家資源支持下，盼能透過併購取得技術與擴大市場規模，但大多遭到美國政府否決，雖然中國各地積極進行半導體扶植計畫，但要達到技術自主研發與穩定量產規模，還需要至少數個季度的時間。

除美光遭到約談外，DRAMeXchange 表示，今年初三星半導體也被中國國家發展與改革委員會約談，雖然目前無法確切指出兩者關聯，但已顯示中國政府相當關注 DRAM 價格漲勢。

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