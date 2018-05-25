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5歲女童遭虐慘死　生父親友爆：外婆開30萬賣孫

社會中心／綜合報導2018/05/25 16:48
▲彰化縣驚傳虐童案， 5 歲女童疑似遭不當管教、虐待，經轉送彰化基督教醫院急救後不治。（圖／彰基提供，2018.05.22）
▲彰化縣驚傳虐童案， 5 歲女童疑似遭不當管教、虐待，經轉送彰化基督教醫院急救後不治。（圖／彰基提供，2018.05.22）

彰化 5 歲女童遭楊姓姨丈虐打慘死，引發民眾憤慨， 24 日晚間網路誤傳楊男交保，導致民眾包圍派出所，甚至到楊男家中砸屋破壞，警方為顧及楊母安全將她帶到派出所安置，楊母也透露，兒子對女童施暴時，自己想要阻止但被媳婦攔住。女童生父的親友更爆料，生父曾想爭取監護權，外婆卻開口要 30 萬元，如同賣孫。

綜合媒體報導， 5 歲女童被楊姓姨丈虐待致死，楊男 23 日被彰化地院裁定收押禁見，但 24 日晚間網路誤傳楊男交保消息，超過 200 名憤怒民眾包圍當地派出所，有人甚至闖進楊男住處砸屋、灑冥紙洩憤，警方獲報到場制止，並將楊母帶至派出所安置。楊母透露，兒子除了打女童手以外，還曾把女童抓起來丟到沙發上，自己雖想阻止，「但我媳婦叫我不要擋」。

此外，女童生父的親友也爆料，生父曾想爭取監護權，生母對此並無意見，反而是外婆要求 30 萬元，像在賣孫一樣，雙方談不攏，女童才被帶到阿姨和姨丈家住。

案發後，女童外婆不滿女兒被指為共犯，在臉書分享新聞表示「明明就是姨丈打的為什麼記者要亂寫」，更怒槓網友「我們家的家務事輪不到你來教！」之後更發文嗆聲，意外曝光孫女生前除了遭虐打外，還疑似被餵酒、燙菸疤，引發網友群起砲轟。


▲彰化縣 5 歲女童遭楊姓姨丈虐死，楊男坦承施暴，彰化地院裁定收押禁見。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.22）

關鍵字虐童賣孫女童外婆
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