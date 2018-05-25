5歲女童遭虐慘死　生父親友爆：外婆開30萬賣孫

彰化 5 歲女童遭楊姓姨丈虐打慘死，引發民眾憤慨， 24 日晚間網路誤傳楊男交保，導致民眾包圍派出所，甚至到楊男家中砸屋破壞，警方為顧及楊母安全將她帶到派出所安置，楊母也透露，兒子對女童施暴時，自己想要阻止但被媳婦攔住。女童生父的親友更爆料，生父曾想爭取監護權，外婆卻開口要 30 萬元，如同賣孫。

綜合媒體報導， 5 歲女童被楊姓姨丈虐待致死，楊男 23 日被彰化地院裁定收押禁見，但 24 日晚間網路誤傳楊男交保消息，超過 200 名憤怒民眾包圍當地派出所，有人甚至闖進楊男住處砸屋、灑冥紙洩憤，警方獲報到場制止，並將楊母帶至派出所安置。楊母透露，兒子除了打女童手以外，還曾把女童抓起來丟到沙發上，自己雖想阻止，「但我媳婦叫我不要擋」。