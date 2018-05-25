NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈東亞青奧　藍營議員關切進場名稱陽岱鋼返一軍　對阪神先發第7棒腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

國際鋼鐵需大於供 中鋼調漲Q3鋼價

中央社2018/05/25 16:26
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北25日電）鋼鐵龍頭大廠中鋼公司今天調漲第3季鋼鐵平均盤價每公噸新台幣426元。中鋼表示，主要是全球經濟復甦，全年鋼鐵需求增加1.8%，但中國和日韓等國減產，帶動鋼價上揚。

中鋼公司今天召開第3季內銷鋼品訂價廠盤會議，中鋼表示，國際貨幣基金(IMF)4月發布全球經濟成長率為3.9%，再度上調已開發國家至2.5%。歐元區維持寬鬆貨幣政策，經濟成長平穩，展望正向。美國製造業採購經理人指數(PMI)持續走高，財政刺激政策仍將帶動經濟強勁增長。

中鋼指出，過去鋼鐵大量出口造成國際鋼價失衡的中國大陸經濟結構持續優化，內需與基建投資達到平衡，經濟走勢穩健；最重要的是，中國大陸深化供給端改革，加強環保稽查，鋼材出口年減逾20%，又遭逢日韓鋼廠產線檢修及設備異常造成生產減少，尤其是日本內需強勁，大幅減量出口，導致亞洲地區鋼材供需吃緊，帶動國際鋼價持續上揚。

供給減少，但需求卻未減少，中鋼公司引用世界鋼鐵協會(World Steel Association)最新預測今年全球經濟強勁擴張將帶動鋼鐵需求成長1.8%，帶動今年國際鋼鐵價格上揚。

中鋼以熱軋為例，美國鋼廠4月熱軋鋼品價格每公噸最高逾970美元；歐洲每公噸約670到700美元；日韓鋼廠熱軋報價約每公噸630到650美元。中國大陸第2季前期鋼價因春節後高爐復產而短暫回檔，但隨著下游產業需求穩定回升，鋼廠庫存逐步下滑，寶鋼、武鋼和鞍鋼3大公司6月盤價平高盤因應，熱軋每公噸調漲約23到35美元。

中鋼強調，台灣首季經濟成長較預期強勁，第2季以來各項基建專案與新增建案陸續釋出，且部分產業如螺絲帽、手工具等旺季接單頗佳，內需市場展望仍好，且近期新台幣較中鋼第2季開盤時貶值近2%，有利下游客戶加工外銷。

考量當前下游業者面臨歐洲防衛性關稅調查、美國232等貿易保護措施衝擊，為維持其競爭力，綜合評估不同鋼品供需結構與產業特性差異後，中鋼公司決定第3季各類鋼品內銷基價，除冷軋、電鍍鋅、電磁鋼捲維持平盤外，適度調整其餘內銷鋼品基價。平均每公噸基價微漲426元，漲幅1.9%。（編輯：李信寬） 1070525

陳明通：陸受壓拿台出氣 ...慢連箋加收部分負擔新制 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan