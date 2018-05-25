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慢連箋加收部分負擔新制 健保會喊卡

中央社2018/05/25 16:29
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北25日電）遏止藥物浪費，健保署原訂今年起針對領取慢連箋藥品的患者加收200元藥品部分負擔。健保會今天開會討論此案，正、反方委員各執己見，最後由主委宣布此案喊卡。

衛生福利部中央健保署去年10月公布回收藥品統計數據，發現全台一年至少有69萬噸的藥品被丟進垃圾桶，為了遏止藥物浪費，計畫取消慢性連續處方箋免藥品部分負擔的優惠政策，慢性病患者每次領藥得多付新台幣200元，原訂今年上路。

根據健保署統計，2016年領取慢連箋患者共596萬人，藥費約613億元，若加收慢連箋藥費部分負擔，估計一年可減少45億元健保支出。

不過，健保署將此案提到衛福部以後卻被衛福部長陳時中擋下，認為有健保會委員反對，應將此案提到健保會再次討論。健保會從今年1月就將此案排入討論，卻因提案過多截至4月都無法討論，做出決策。

衛福部今天召開健保會總算討論到此案，健保署專門委員林淑範受訪時表示，會中支持、反對者各執己見，反對者認為健保已有抑制藥品浪費的措施，不應再加收部分負擔，加重弱勢民眾負擔；支持者則主張應替健保整體財務考量，認為使用者付費才是正道。

最後由健保會主委傅立葉宣布，加收慢連箋藥品部分負擔政策喊卡，並請健保署參考委員意見，強化雲端藥歷、宣導等其他可減少藥品浪費的節流措施。（編輯：黃于）1070525

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