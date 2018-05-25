中鋼Q3內銷盤價小漲4.2% 連4季調漲

鋼鐵龍頭廠中鋼 (2002-TW) 宣布，由於國際鋼價持續上揚，加上國內內需市場展望仍佳，且新台幣匯率又較上季開盤時貶值近 2%，有利下游客戶加工外銷，因此第 3 季各類鋼品內銷基價，除冷軋、電鍍鋅、電磁鋼捲持平外，其餘產品均微調，平均每公噸基價小漲 426 元，漲幅 1.9 %。也是連續第 4 季調漲。

中鋼表示，第 3 季熱軋每公噸調漲 495 元，棒線及鋼板每公噸調漲 500 元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調漲 163 元。

中鋼表示，近期國際鋼市供給轉趨吃緊，一方面是因為中國深化供給側改革，又遭逢日韓鋼廠產線檢修及設備異常造成生產減少，尤其是日本內需強勁，大幅減量出口，導致亞洲地區鋼材供需吃緊，帶動國際鋼價持續上揚。