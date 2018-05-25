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中鋼Q3內銷盤價小漲4.2% 連4季調漲

鉅亨網2018/05/25 16:30
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鋼鐵龍頭廠中鋼 (2002-TW) 宣布，由於國際鋼價持續上揚，加上國內內需市場展望仍佳，且新台幣匯率又較上季開盤時貶值近 2%，有利下游客戶加工外銷，因此第 3 季各類鋼品內銷基價，除冷軋、電鍍鋅、電磁鋼捲持平外，其餘產品均微調，平均每公噸基價小漲 426 元，漲幅 1.9 %。也是連續第 4 季調漲。

中鋼表示，第 3 季熱軋每公噸調漲 495 元，棒線及鋼板每公噸調漲 500 元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調漲 163 元。

中鋼表示，近期國際鋼市供給轉趨吃緊，一方面是因為中國深化供給側改革，又遭逢日韓鋼廠產線檢修及設備異常造成生產減少，尤其是日本內需強勁，大幅減量出口，導致亞洲地區鋼材供需吃緊，帶動國際鋼價持續上揚。

中鋼指出，以熱軋為例，美國鋼廠 4 月熱軋價格每公噸最高曾突破 970 美元，歐洲也達每公噸 670-700 美元，另外日韓鋼廠對外熱軋報價，目前亦為每公噸 630-650 美元。至於中國鋼廠庫存逐步下滑，包括寶鋼、武鋼、鞍鋼 6 月每公噸也調漲 23-35 美元。

中鋼第 3 季內銷盤價調整表

項目

平均調整金額 (元 / 公噸)

鋼板

+500

棒線

+500

熱軋

+495

冷軋

+0

電鍍鋅鋼捲

+0

電磁鋼捲

+0

熱浸鍍鋅鋼捲

+163

資料來源：中鋼

 

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關鍵字中鋼盤價新台幣內需熱軋headline
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