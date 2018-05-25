美擬加徵汽車關稅 墨稱不會迫於壓力重談NAFTA

（中央社墨西哥市/華盛頓24日綜合外電報導）墨西哥總統發言人表示，墨西哥不會屈服於壓力，完成停滯已久的北美自由貿易協定（NAFTA）磋商。但消息人士表示，在美國醞釀加徵汽車關稅後，墨西哥提出新建議。

由於對汽車產業重新配置的看法分歧，美國、墨西哥和加拿大重新協商已有23年歷史的NAFTA進度緩慢，墨西哥雖展現部分彈性，但拒絕對美方要求全部買單。

路透社報導，美國總統川普政府昨天表示，華府將調查進口汽車是否對國內汽車產業造成傷害，此舉可能導致華府對輸美汽車加徵關稅。

川普政府官員表示，這項調查部分是希望獲得貿易夥伴墨西哥和加拿大在NAFTA談判方面讓步。