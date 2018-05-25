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造福弱勢　全聯慶祥基金會捐物資給高市實物銀行

記者許高祥／高雄報導2018/05/25 18:09
▲全聯慶祥基金會獻愛心捐贈物資。（圖／高市府提供）
▲全聯慶祥基金會獻愛心捐贈物資。（圖／高市府提供）

高雄市政府社會局實物銀行，企業愛心響應。全聯慶祥慈善事業基金會多年來，捐助物資支持高市實物給付制度整合服務方案執行計畫，紓困弱勢家庭遭遇緊急危難時，物資需求的困境，今年更針對老人及特殊需求者捐助物資，25日捐贈營養補給品、高鈣全家人奶粉、糖尿病專用營養品等，價值超過150萬元的物資，社會局長姚雨靜代表市府頒贈感謝狀，並呼籲大家攜手投入社會福利工作，將愛心傳播到每個角落。

統計至107年3月底止，高雄市實物銀行服務1萬1,978戶弱勢家庭，有6萬373人次獲得協助，而這些協助背後，不僅有公部門的努力，還有民間單位的行動支持，其中全聯慶祥慈善事業基金會103年捐贈25組二手貨架，協助實物銀行第一間實體商店的開設。

106年全聯慶祥慈善事業基金會又再度拜訪社會局，了解受助家庭有許多老人及嬰幼兒的迫切需求，所以特別規劃補助，捐贈多項老人專用營養品及嬰幼兒奶粉，而今（107）年全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君25日更代表捐贈高鈣奶粉200箱、營養品175箱、糖尿病專用營養品261箱給實物銀行，受惠族群加廣，連糖尿病患者都受到照顧。

社會局長姚雨靜表示，高雄市社會局自103年起運用公益彩券盈餘基金補助設置「幸福分享中心-高雄市實物銀行」，107年整合原有實物銀行及食物券方案推出實物給付制度整合服務方案，主動結合民間團體設置3個實體商店及53個物資發放站，有效的運用及管理各界善心捐助資源，透過社工員的專業評估及關懷陪伴，提供弱勢民眾短期生活物資協助渡過難關，並培植本市各區民間資源、發展弱勢家庭紓困服務輸送平台及在地關懷服務模式，協助弱勢家庭維持基本生活所需，幫助其提升自我管理效能、肯定自我價值、學習有效的運用有限資源，同時增強案家面對問題，解決問題的能量，可減少案家長期依賴社會資源之需求，各區域結合與培力在地民間資源單位，以提昇實物給付制度服務輸送品質，達到福利社區化、近便性之目的。

姚雨靜強調，全聯慶祥慈善事業基金會的善心捐助足為典範，藉由實際的幫助攜手傳愛，嘉惠弱勢民眾。同時也希望藉此號召更多團體及企業投入社會福利行列，共同幫助這些弱勢家庭。

關鍵字社會局全聯糖尿病
迎接端午節　嘉市抽驗應景食品家齊高中服飾科　畢業成果發表會

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