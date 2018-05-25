特優村里長、績優民政人員　嘉義縣表揚

嘉義縣107年度特優村里長、績優民政人員暨孝行楷模表揚， 25日在新港香藝文化園區隆重舉行，縣長張花冠讚揚連任11屆的六腳鄉崩山村長謝英彬，新港鄉西庄村長何蒼林連任6屆村長，穿梭鄰里之間，讓村民揪感心。也對照顧罹患重度失智症母親的尤麗冠，以及一肩挑起照顧阿公阿嬤責任的大有國小五年級同學莊宜甄的孝行，由衷的表示敬佩與感動。

績優民政人員名單：太保市公所里幹事羅濟輝、朴子市公所里幹事呂文雄、布袋鎮公所里幹事蔡欣家、大林鎮公所里幹事張俊裕、民雄鄉公所村幹事黃焜煌、溪口鄉公所辦事員陳怡安、新港鄉公所村幹事朱右豐、六腳鄉公所村幹事謝志勝、東石鄉公所村幹事李玉環、義竹鄉公所課員陳宛君、鹿草鄉公所課長李金池、水上鄉公所村幹事吳關毅、中埔鄉公所村幹事陳淑雅、竹崎鄉公所課員羅碧華、梅山鄉公所村幹事蘇蔡玉惠、番路鄉公所課員鄭桂瑜、阿里山鄉公所課長黃雅萍。

孝行楷模名單如下：溪口鄉尤麗冠、朴子市鄭清進、新港鄉吳秀芳、水上鄉萬能工商陳盈如同學、東石鄉鄭文斌、中埔鄉江鑾、義竹鄉朱德義、水上鄉黃昆海、中埔鄉大有國小莊宜甄同學。

自民國62年當選村長的六腳鄉崩山村長謝英彬，連任11屆至今已45年，服務村民數十年如一日，對於弱勢家庭更是出錢出力，村中一戶人家父親因心肌梗塞病故，留下三名子女，生活困苦，三子女中有兩子為精神、智障，謝英彬協助將兩子送往護理之家免費安置，還幫忙處理父親後事。

新港鄉西庄村長何蒼林連任6屆村長，服務年資24年，是今年度最高齡的特優里長，85歲高齡仍秉持「走動式服務」精神，穿梭鄰里之間，讓村民揪感心。

當選今年度孝行楷模的溪口鄉尤麗冠女士，現年56歲，與96歲高齡的母親同住。尤母10年前的深夜廚房發生瓦斯氣爆意外，臉部及身體多處燒燙傷，治療過程身心俱疲，罹患重度失智症已7年，生活無法自理，尤麗冠與母親相依為命，寸步不離，對母親無微不至的照顧，鄰里皆知，足為表率。

獲選孝行楷模的大有國小小朋友莊宜甄，自小父母離異，一肩挑起照顧爺爺奶奶的責任，她常常跟爸爸說「阿爸你先休息、睡覺，事情我來做就好」。莊宜甄血液中流著客家硬頸精神，刻苦耐勞，勤奮努力，不屈不撓，說到做到，敬重長輩，友愛同學，是師長眼中的好女兒、好學生