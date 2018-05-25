影音／蘇花改中仁隧道南下線貫通爆破　賀陳旦開香檳慶祝

砰！砰！砰！連續3聲爆破聲，蘇花改工程中仁隧道南下線路段，今（25）日中午已經完成貫通工程，這是蘇花改工程計畫8個隧道中第7個貫通完成的隧道，也是花蓮縣內第1個完成貫通的隧道，交通部長賀陳旦與立委徐榛蔚、公路總局局長陳彥伯、民進黨縣長參選人劉曉玫都親臨現場見證這歷史的一刻，完成貫通後，工作人員開香檳慶祝。

中仁隧道總長約4.8公里，共耗時近3年的時間，5月初才完成北上線路段的貫通，在同一個月也完成南下線路段的貫通工作，由於中仁隧道為雙孔單向隧道，最高岩覆達1,226公尺，為國內少見施工困難度極高的隧道工程。前和中段李宗源段長(現任南澳段長)表示，隧道拱型頂端岩層覆蓋越高，隧道溫度越高，工作人員經常在高熱高壓的環境中工作，真的很辛苦。