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影音／蘇花改中仁隧道南下線貫通爆破　賀陳旦開香檳慶祝

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/05/25 17:11
▲蘇花改中仁隧道今午進行貫通作業，連三聲爆破聲，正式宣告南下線隧道已經互通。（圖／記者鄭志宏攝）
▲蘇花改中仁隧道今午進行貫通作業，連三聲爆破聲，正式宣告南下線隧道已經互通。（圖／記者鄭志宏攝）

砰！砰！砰！連續3聲爆破聲，蘇花改工程中仁隧道南下線路段，今（25）日中午已經完成貫通工程，這是蘇花改工程計畫8個隧道中第7個貫通完成的隧道，也是花蓮縣內第1個完成貫通的隧道，交通部長賀陳旦與立委徐榛蔚、公路總局局長陳彥伯、民進黨縣長參選人劉曉玫都親臨現場見證這歷史的一刻，完成貫通後，工作人員開香檳慶祝。

中仁隧道總長約4.8公里，共耗時近3年的時間，5月初才完成北上線路段的貫通，在同一個月也完成南下線路段的貫通工作，由於中仁隧道為雙孔單向隧道，最高岩覆達1,226公尺，為國內少見施工困難度極高的隧道工程。前和中段李宗源段長(現任南澳段長)表示，隧道拱型頂端岩層覆蓋越高，隧道溫度越高，工作人員經常在高熱高壓的環境中工作，真的很辛苦。

隧道貫通工程，經常發生無法預知的情況，尤其花蓮的雨水較豐沛，隧道內經常造成積水，蘇花改工程處長邵厚潔表示，去年的卡努颱風幾乎淹滿中仁隧道，湧進了89萬噸的雨水，相當於356個游泳池的水量，機具和機電設備完全浸泡在雨水中，也因此曾經停工超過半個月。

賀陳旦表示，中仁隧道的貫通工程極為困難，也是全部隧道工程中最長的一段，可以感受到工作人員的辛勞，也相當的感動，他也期許蘇花改能夠如期通車。邵厚潔指出，目前工程進度已完成75%，進度也已超前6個月， 預計明年底完工，109年初春節前夕可以通車。


▲貫通後兩邊工作人員互相給多鼓勵，開心迎接第7條隧道的貫通。（圖／記者鄭志宏攝）


▲交通部長賀陳旦、立委徐榛蔚、議員劉玫曉在洞口前與工作人員合影。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字蘇花改中仁隧道貫通石
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