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中央社

楊鎮浯拚縣長 為金門義無反顧

中央社2018/05/25 16:40
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）中國國民黨籍立委楊鎮浯今天宣布參選金門縣長，年輕、有衝勁固然是他的優點，從政經驗相對略顯不足則是他的「缺點」。楊鎮浯說，沒有一場選戰好打，為了金門，義無反顧。

46歲的楊鎮浯，金門高中、文化大學經濟系畢業，獲得英國西敏大學企管碩士後在民間金控公司擔任襄理；之後追隨父親前國大代表楊肅元腳步，逐步踏入公職領域。曾任金門縣政府機要秘書、交通旅遊局長、縣府觀光處長，以及國民黨大陸事務部副主任。

民國105年楊鎮浯首度參選立委，以初生之犢不畏虎之姿一戰成名，拿下1萬6350票、45.08%的得票率，擊敗包括新黨吳成典、民進黨陳滄江等政壇老將。地方上認為他形象清新，而2年半來，他在立法院的衝勁，表現有目共睹。

在今天參選記者會上，包括爭取醫療專機進駐金門，預計下半年可以實現；爭取增補警消人力，讓金門成為全台灣地區唯一警消滿額的縣市；此外，爭取金門大學預算增加新台幣1.3億、署醫的醫療折舊預算、疏運加班機共183架次等，都是他端出的立委表現成績單。

楊鎮浯9日接受國民黨中央的徵召參選金門縣長，但直到今天才正式公開宣布參選，隔了超過兩周時間，一度地方耳語選情有變，如今正式表態，除去對手和各界的想像空間。

對於藍軍人選遲至月初才敲定，楊鎮浯直言，過去也曾批評黨內同志只選擇好打的仗才打；所以當黨主席吳敦義、副主席郝龍斌等人希望他承擔責任時，他若只為自己前途，只為政治算計，就和自己批評的人一樣，「又如何對得起鄉親？」

除了黨的徵召，真正讓他下定決心願意承擔選戰這個重責大任，是因為對金門這塊土地的熱愛。楊鎮浯說，在幾乎每天往返台金過程中，看到台灣在內鬥與消耗，同時也看到了金門在空轉。他說，面對金門現在與未來問題，沒看到執政者願意面對，更談不上解決，感覺主政者「沒有把鄉親與人民放在心裡」。

對於立委做一半就出來選縣長，會成為選戰攻擊的箭靶。楊鎮浯坦承，「我的確沒有做滿，在此跟所有鄉親致上最誠摯的歉意」，但相信鄉親的眼睛是雪亮的，看得到他每天每時每刻都在打拚。

在這段日子以來，楊鎮浯反覆問自己「有沒違背對鄉親的承諾」？他說，「我絕對沒有違背鄉親的承諾，因為一開始就強調，就是不管在中央在地方，我和大家共同的理想，就是讓金門變得更好」。他說：「這就是我對鄉親的承諾。」

年輕固然是楊鎮浯的優點，不過相對從政經驗略顯不足，也成了他的「缺點」。楊鎮浯說，知道這是難打的選戰，是一場「不對稱」的戰爭；特別是對手掌握執政優勢，綁樁布樁，「但決定了，就義無反顧」，因為「沒有一場選戰不是苦戰」。(編輯:孫承武)1070525

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