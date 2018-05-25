NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陽岱鋼返一軍　對阪神先發第7棒女童虐死　親友爆外婆開30萬賣孫腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

布國斷交 蔡總統重話批在野黨容忍中國打壓

中央社2018/05/25 16:45
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今說「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結」；中國打壓台灣，在野黨嚴苛批評執政黨，對中國打壓容忍，讓人難以理解。

中華民國與布吉納法索斷交，在野黨批評執政黨的兩岸與外交政策。

蔡總統今天接見「國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿；蔡總統罕見以重話回應在野黨批評。

蔡總統提到，昨晚布吉納法索宣布跟中華民國終止外交關係。她昨天也說了，不會再忍讓。

她說，從上任之後，在外交部及所有國人同胞努力之下，台灣跟美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得了大幅進展。台灣在國際社會的實質參與以及積極走向世界的做法，在在都讓中國感到不安。

蔡總統提到，「他們蠻橫粗暴的改變現狀，對台灣的外交打壓，幾乎是到了無所不用其極的地步」。不僅僅是阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國跟台灣斷交，甚至還壓迫外國的民間公司更改台灣的名稱。

蔡總統說，「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結」。她看到在野黨說，要先處理好兩岸，才能處理好外交。「我們當然要處理好兩岸關係，但是，我一直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣」。

她強調，過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓台灣時，「在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解」。

蔡總統提到，她要利用這個機會，來請教在野黨，這2年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？「這些我相信我們都做到了」。

她說，這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？「我不會忘記，作為總統，我最重要的使命，就是捍衛台灣人的光榮與尊嚴」。

蔡總統說，她要藉著今天這個機會，呼籲所有在野的政黨跟社會各界，在國家面臨困難的時候，當中國持續加大對台灣的打壓力道的時候，「我們只有團結，團結在台灣人民的意志之下，我們只能有一個立場，就是共同對抗外人的打壓。」（編輯：林興盟）1070525

情侶散步男遭砍 警方鎖定犯案車

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan