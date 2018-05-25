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中央社

空污法協商沒共識 柯建銘：臨時會再處理

中央社2018/05/25 16:41
中央社 政治 / NOWnews
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(中央社記者王承中台北25日電)立院朝野黨團今天第三度協商空污法修正草案，朝野對環保署實施空污總量管制應否「會同」經濟部仍無共識，立法院長蘇嘉全裁示29日再協商，民進黨立委柯建銘說，等臨時會處理。

國內空污問題日益嚴重，為趕在本會期完成空污法修正草案三讀，蘇嘉全今天第三度召集朝野黨團協商。

協商過程中，在野黨反對環保署實施空污總量管制措施時必須「會同」經濟部的「霸王條款」，堅持要將「會同」改為「會商」，讓環保署握有主導權。

國民黨立委蔣萬安表示，如果空污減量都需要經濟部同意，等於被經濟部掐住脖子；時代力量立委洪慈庸也反問，若考量國人健康，為何不是會同衛福部？

環保署長李應元表示，行政院把空污當成國安問題處理，不管是「會同」還是「會商」，環保署都尊重立院決議；經濟部次長龔明鑫說，減少空污是全民與經濟部共同的願望，經濟部絕對配合環保署，不會發生「卡」空污防制的情事。

朝野今天歷經2小時的協商，對於會同、會商仍未有共識，蘇嘉全詢問朝野黨團是否可以讓已有共識的條文先二讀，沒共識條文讓大家充分發言後再處理？國民黨團表示反對，最後蘇嘉全宣布，29日再召集協商。

蘇嘉全會後表示，空污法修正條文多達100條，若國民黨團堅持逐條發言、表決，恐怕29日也處理不完，他希望朝野持續溝通，有共識再來處理。

民進黨團總召柯建銘表示，目前空污法未達共識的條文只剩5條，國民黨也已經提出17個附帶決議，環保署回去先看一下，今天暫不處理，給大家一點空間，臨時會再處理。

國民黨團書記長李彥秀表示，若民進黨對於空污法關鍵條文不肯修正，只讓在野黨發言過場後就直接表決，國民黨基於改善空氣品質的立場，絕對會捍衛到底，她呼籲執政黨多聽在野黨的聲音，不要讓錯誤政策禍延子孫。（編輯：陸倩瑤）107052。

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