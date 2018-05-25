越南心滿法師　參訪大器內蘊文創藝術公司

越南明成寺住持釋心滿法師於今(25)日下午，到高雄市苓雅區大器內蘊文創藝術公司參訪，由該公司董事長林茂唐接待，並參觀該公司所典藏的帝宮寶藏，對於所典藏的中華古文物藝術品豐富，留下深刻印象。

越南明成寺住持釋心滿法師，是由我國佛教界人士林娜黛陪同，到大器內蘊文創藝術公司參訪，由該公司董事長林茂唐、總經理陳麗卿等人熱烈歡迎。

越南明成寺住持釋心滿法師曾來台灣就讀台灣師範大學美術研究所取得碩士學位，對佛畫藝術有更深的認識，曾獲該國佛教講座法師考試榜首及登壇作金剛上師，受當地居民及華人之推崇，深獲好評。