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越南心滿法師　參訪大器內蘊文創藝術公司

記者黃守作／高雄報導2018/05/25 17:48
▲越南明成寺住持釋心滿法師(前排中)到大器內蘊文創藝術公司參訪，由該公司董事長林茂唐(前排左2)接待，並參觀該公司所典藏的帝宮寶藏，對於所典藏的中華古文物藝術品豐富，留下深刻印象。(圖／記者黃守作攝，2018.05.25)
▲越南明成寺住持釋心滿法師(前排中)到大器內蘊文創藝術公司參訪，由該公司董事長林茂唐(前排左2)接待，並參觀該公司所典藏的帝宮寶藏，對於所典藏的中華古文物藝術品豐富，留下深刻印象。(圖／記者黃守作攝，2018.05.25)

越南明成寺住持釋心滿法師於今(25)日下午，到高雄市苓雅區大器內蘊文創藝術公司參訪，由該公司董事長林茂唐接待，並參觀該公司所典藏的帝宮寶藏，對於所典藏的中華古文物藝術品豐富，留下深刻印象。

越南明成寺住持釋心滿法師，是由我國佛教界人士林娜黛陪同，到大器內蘊文創藝術公司參訪，由該公司董事長林茂唐、總經理陳麗卿等人熱烈歡迎。

越南明成寺住持釋心滿法師曾來台灣就讀台灣師範大學美術研究所取得碩士學位，對佛畫藝術有更深的認識，曾獲該國佛教講座法師考試榜首及登壇作金剛上師，受當地居民及華人之推崇，深獲好評。

心滿法師此次到台灣有機會參觀中華古文物藝術品，更加深他對中華文化的認知。

心滿法師並由大器內蘊文創藝術公司董事長林茂唐引導參觀該公司所典藏的帝宮寶藏，由林茂唐董事長導覽解說，並一一介紹所典藏的中華古文物藝術品，讓心滿法師對於該公司所典藏的中華古文物藝術品豐富，留下深刻印象。

大器內蘊文創藝術公司董事長林茂唐表示，該公司所典藏的帝宮寶藏，年代上至商代青銅器，下至清代工藝品，包含青銅器、瓷器、銅胎掐絲琺瑯器、瓷版畫、銅雕、漢白玉佛像等宮廷珍玩，巧奪精工的工藝美學、白玉無瑕的宗教藝術品，呈現出多樣藝術形式，以卓越豐富之藝術品，展現出中國藝術的多元面向，歡迎有興趣的民眾踴躍前往參觀。

關鍵字高雄心滿法師大器內蘊文創
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