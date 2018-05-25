日自民黨建議研究 導入多用途運用母艦

（中央社記者黃名璽東京25日專電）中國持續快速擴張軍備，日本執政黨自民黨為強化西南諸島的防衛能力，已匯整建議案，將建議政府研究導入，可肩負航空母艦任務的「多用途運用母艦」。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨預計下週將提出建議案。日本政府今年將研究修正維持5年的防衛計畫大綱，曾任防衛大臣的多位自民黨人，匯整完成這項建議。

建議案指出，中國國防經費在30年間急速增加約51倍，解放軍自製航空母艦並強化新型潛艦，軍備擴張在不透明的形式下發展。對日本來說，安全保障令人憂心。