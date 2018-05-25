日自民黨建議研究 導入多用途運用母艦

（中央社記者黃名璽東京25日專電）中國持續快速擴張軍備，日本執政黨自民黨為強化西南諸島的防衛能力，已匯整建議案，將建議政府研究導入，可肩負航空母艦任務的「多用途運用母艦」。
日本放送協會（NHK）報導，自民黨預計下週將提出建議案。日本政府今年將研究修正維持5年的防衛計畫大綱，曾任防衛大臣的多位自民黨人，匯整完成這項建議。
建議案指出，中國國防經費在30年間急速增加約51倍，解放軍自製航空母艦並強化新型潛艦，軍備擴張在不透明的形式下發展。對日本來說，安全保障令人憂心。
為了進行從日本西南諸島，延伸至台灣、菲律賓的第一島鏈防空任務，及做為災害的救援活動據點，日本政府應研究導入可肩負航空母艦任務的「多用途運用母艦」。
建議案中也提到日本防衛經費，應參考北大西洋公約組織（NATO）提出，以國內生產毛額（GDP）2%為目標，確保相關預算編列；另外，也建議引進人工智慧等先進技術。
產經新聞報導，日本每年防衛經費約5兆日圓（約新台幣1.37兆元），約占GDP的1%；雖然首相安倍晉三執政以來每年增加編列經費，但仍無法突破1%的框架。
在和平憲法的精神下，自民黨的建議未使用「空母」（航空母艦），僅以「多用途運用母艦」來稱呼，攻擊型航空母艦是日本憲法第9條第2項禁止的項目。
日本海上自衛隊最大噸位的出雲號護衛艦，目前停放直升機。日媒曾報導，日本政府研究將改造出雲號，成為可供戰鬥機起降的航空母艦。（編輯：廖漢原）1070525