NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

日自民黨建議研究 導入多用途運用母艦

中央社2018/05/25 16:52
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京25日專電）中國持續快速擴張軍備，日本執政黨自民黨為強化西南諸島的防衛能力，已匯整建議案，將建議政府研究導入，可肩負航空母艦任務的「多用途運用母艦」。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨預計下週將提出建議案。日本政府今年將研究修正維持5年的防衛計畫大綱，曾任防衛大臣的多位自民黨人，匯整完成這項建議。

建議案指出，中國國防經費在30年間急速增加約51倍，解放軍自製航空母艦並強化新型潛艦，軍備擴張在不透明的形式下發展。對日本來說，安全保障令人憂心。

為了進行從日本西南諸島，延伸至台灣、菲律賓的第一島鏈防空任務，及做為災害的救援活動據點，日本政府應研究導入可肩負航空母艦任務的「多用途運用母艦」。

建議案中也提到日本防衛經費，應參考北大西洋公約組織（NATO）提出，以國內生產毛額（GDP）2%為目標，確保相關預算編列；另外，也建議引進人工智慧等先進技術。

產經新聞報導，日本每年防衛經費約5兆日圓（約新台幣1.37兆元），約占GDP的1%；雖然首相安倍晉三執政以來每年增加編列經費，但仍無法突破1%的框架。

在和平憲法的精神下，自民黨的建議未使用「空母」（航空母艦），僅以「多用途運用母艦」來稱呼，攻擊型航空母艦是日本憲法第9條第2項禁止的項目。

日本海上自衛隊最大噸位的出雲號護衛艦，目前停放直升機。日媒曾報導，日本政府研究將改造出雲號，成為可供戰鬥機起降的航空母艦。（編輯：廖漢原）1070525

男持刀砍死牙醫師拒絕道歉 ...文青染毒癮 買保險箱藏毒被逮

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan