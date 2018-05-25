母罹癌嬤失智 實習老師樂觀面對人生

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）榮獲全國慈孝家庭楷模表揚的毛惠瑩，從小父母離異，高中時母親罹患癌症，阿嬤在她大一時又確診失智，但她樂觀帶領全家往前邁進，縱使心情偶有低落，但姊妹總能彼此打氣共度難關。

25歲就讀成功大學教育研究所的毛惠瑩，目前在母校光華高中實習，父母在她小學時離異，身型瘦小的毛惠瑩從小和妹妹負擔起家計，曾在飲料店、餐廳和螺絲工廠打工，賺取每個月不到新台幣1萬元的薪資，幸虧安南國中提供打工機會，讓她有穩定收入，加上低收入戶補助，全家得以度過難關。

未料，高二時母親又罹患子宮頸癌，大一修課學得失智症診斷，因阿嬤情緒起伏很大，回家測試後發現阿嬤有類似症狀，帶到醫院仔細檢查後確診罹患失智症。