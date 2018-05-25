母罹癌嬤失智 實習老師樂觀面對人生

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）榮獲全國慈孝家庭楷模表揚的毛惠瑩，從小父母離異，高中時母親罹患癌症，阿嬤在她大一時又確診失智，但她樂觀帶領全家往前邁進，縱使心情偶有低落，但姊妹總能彼此打氣共度難關。
25歲就讀成功大學教育研究所的毛惠瑩，目前在母校光華高中實習，父母在她小學時離異，身型瘦小的毛惠瑩從小和妹妹負擔起家計，曾在飲料店、餐廳和螺絲工廠打工，賺取每個月不到新台幣1萬元的薪資，幸虧安南國中提供打工機會，讓她有穩定收入，加上低收入戶補助，全家得以度過難關。
未料，高二時母親又罹患子宮頸癌，大一修課學得失智症診斷，因阿嬤情緒起伏很大，回家測試後發現阿嬤有類似症狀，帶到醫院仔細檢查後確診罹患失智症。
身為家中長女的她必須身兼多職，縱使偶爾心情低落，但她說：「我沒有時間沮喪，讓自己一直陷入負面思考」，一旦自己在原地踏步，全家就跟著停滯不前，她和妹妹必須扮演領頭羊角色，帶領全家往前進，就算很累姊妹也會彼此相互鼓勵。
談到照護失智老人，天性樂觀的毛惠瑩不感到辛苦，但阿嬤時常忘了她的名字，讓她必須調適「阿嬤是否愛我」，但她後來相信，阿嬤就算忘了名字，也能感受到孫女的愛，就會克服一切困難，好好陪伴、照顧和孝順阿嬤，現在每天都會拿著照片讓阿嬤認人，也會和阿嬤玩起益智遊戲，阿嬤現在已從失智、失能進步到能自己騎單車。
毛惠瑩大學時期就讀嘉南藥理大學社會工作系，她說，會從社工踏入教育領域，就是期盼能在教育端做好預防工作，讓受到傷害的孩子或個案，不用再經歷不堪回首的歷程，也因受到學校等各界幫助，期盼自己能貢獻所學回饋社會。
「107年全國慈孝家庭楷模表揚」今天下午在基隆長榮桂冠舉行，共有123位通過初審者送教育部參加決審，經邀請學者專家評選後，共有國小組25名、國中組15名、高中（職）組12名、大專校院組6名，總計有58名慈孝家庭楷模，每名得獎學生可獲得獎學金1萬元。（編輯：黃于）1070525