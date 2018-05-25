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男持刀砍死牙醫師拒絕道歉 牙醫妻討公道

中央社2018/05/25 16:50
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）33歲賴姓男子昨天闖入台中市南區一家牙醫診所持刀砍人，王姓牙醫師頸動脈遭割斷送醫不治，檢警今天相驗，賴男則拒絕向枉死的牙醫師道歉，王妻決定訴諸司法，為亡夫討回公道。

賴男昨天下午來到妹妹工作的牙醫診所要借錢，因未見到妹妹，竟持刀傷人，王姓牙醫師的頸動脈遭砍斷，急救後不治，另一名翁姓護理師傷重，現仍在加護病房觀察中。

賴男昨天被帶回警局後，拒絕夜間偵訊，今天上午才製作筆錄。檢警則至中山醫學大學附設醫院大慶院區相驗，並召開偵查庭，賴男到場接受偵訊，王妻、死者兒子也到場。

王妻表示，請賴男向先生道歉，但賴男卻說要行使緘默權。她說，先生是很慈悲的人，本來看賴男很年輕，不想讓他坐牢，但他一點悔意都沒有，「我要替我先生討回公道」。

警方調查，賴男為國立大學畢業，領有精神障礙手冊，10多年來都有看醫生、服藥。家屬指稱，賴男最近沒有吃藥，精神狀況不好，因他一直覺得妹妹搶盡風頭，曾事先告知女兒要小心，沒想到會發生這樣的事。

賴男持刀闖入牙醫診所，除王姓牙醫師頸動脈遭割斷不治，另名22歲翁姓女助理現今仍未脫離險境，醫院指出，翁女身上有6處穿刺刀傷，致命的是頸部撕裂傷造成氣管破裂、右前胸撕裂傷造成右鎖骨下靜脈及動脈出血，翁女經手術後，現收治加護病房，未脫離險境。

另一名傷勢輕微的羅姓牙醫助理，經擦藥包紮後已返家。警方今天訊後，依殺人罪嫌將賴男移送台中地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070525

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