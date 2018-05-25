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影／議員怒批陽醫太過營利　宜縣衛生局長：感同身受

記者李清貴／宜蘭報導2018/05/25 17:38
▲宜蘭縣議員黃浴沂怒批，陽醫太過於重視營利，未用心關心縣民。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.25)
▲宜蘭縣議員黃浴沂怒批，陽醫太過於重視營利，未用心關心縣民。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.25)

宜蘭縣議員黃浴沂今（25）日在宜蘭縣議會定期大會衛生局業務報告時，向衛生局長劉建廷反映陽明大學附設醫院太過重視營利，黃浴沂表示，陽大附醫身為國立醫院，卻未將民眾捐贈的救護車做為救護之用，反而做為美容醫療公務車。

黃浴沂進一步指出，陽明醫院救護車採外包，若搭乘轉院到台北一趟要6,900元，而成本幾百元的玻尿酸，施打卻要八千、一萬元，黃浴沂怒批，陽醫太過於重視營利，未用心關心縣民。對於議員的批評，衛生局長劉建廷表示，感同身受，雖然陽大附醫救護車的收費都在規定的標準內，但他也提醒陽大附醫，身為國立的公家醫院，所有醫療措施及醫務管理應對應宜蘭縣民的期待。

黃浴沂說，社會各界平時都有捐贈救護車，但陽大附醫卻未將救護車做為救護之用，反而將之當成美容醫療公務車，而民眾若要搭乘救護車轉院到台北一趟要6,900元，經他進一步了解，原來陽醫救護車是採外包，承包廠商一個月的營業額大約30萬，但卻要繳給陽明醫院12萬。黃浴沂指出，一瓶成本幾百元的玻尿酸，施打卻要八千、一萬元，他怒批，陽醫太過重視營利，未用心關心縣民。

對於議員的指責，衛生局長劉建廷表示，他感同身受，雖然陽大救護車的收費都在規定的標準裡面，但他也提醒陽大醫院，身為國立的公家醫院，所有醫療的措施及醫務管理要多用一點心對應宜蘭縣民的期待與需求。尤其一些急重難症及未來二期工程如何順利完成，這部分縣府也會盡量協助。
 

關鍵字陽明大學附設醫院宜蘭縣議會宜蘭縣衛生局
擁槍男思念亡母　主動攜槍投案績優民政及孝行楷模　嘉縣隆重表揚

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