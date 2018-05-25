香港迪士尼連3年虧損 廣設微信支付點拉業績

（中央社台北25日電）香港迪士尼連3年虧損後，期盼擴大陸客消費挽救業績。香港迪士尼為此和微信合作，在度假區的280個點設置微信支付。而對微信來說，已飽和的大陸市場，也迫使微信必須將目標放眼海外。

界面新聞報導，微信支付與香港迪士尼24日宣布達成企業聯盟合作，雙方在度假區裡的零售店、飯店、餐廳等超過280個地點設置微信支付。迪士尼同時接入微信智慧零售解決方案。

報導指出，在此之前，香港迪士尼早已在小範圍內開通微信支付，但並未做大範圍的宣傳，雙方的合作也僅限於支付。

報導分析，香港迪士尼普設微信支付點，是希望透過大陸的家庭旅遊拉抬園方業績。2017年財年，香港迪士尼的虧損進一步擴大到港幣3.45億（新台幣約13.3億元），已是連續第3年虧損。