香港迪士尼連3年虧損 廣設微信支付點拉業績

（中央社台北25日電）香港迪士尼連3年虧損後，期盼擴大陸客消費挽救業績。香港迪士尼為此和微信合作，在度假區的280個點設置微信支付。而對微信來說，已飽和的大陸市場，也迫使微信必須將目標放眼海外。
界面新聞報導，微信支付與香港迪士尼24日宣布達成企業聯盟合作，雙方在度假區裡的零售店、飯店、餐廳等超過280個地點設置微信支付。迪士尼同時接入微信智慧零售解決方案。
報導指出，在此之前，香港迪士尼早已在小範圍內開通微信支付，但並未做大範圍的宣傳，雙方的合作也僅限於支付。
報導分析，香港迪士尼普設微信支付點，是希望透過大陸的家庭旅遊拉抬園方業績。2017年財年，香港迪士尼的虧損進一步擴大到港幣3.45億（新台幣約13.3億元），已是連續第3年虧損。
迪士尼香港負責人表示，2017年香港迪士尼620萬客人中，大陸遊客占30%至40%，是園區最重要的客人之一。但這部分客源仍集中在廣東區域，香港迪士尼在大陸客人的開發上還有空間。
此外，微信的智慧零售解決方案可以把傳統零售品牌商、電商、線下零售商，納入騰訊開放體系的計畫。香港迪士尼採用這個方案後，可以得到騰訊系包括微信支付、公眾號、小程序、微信會員卡、微信社交廣告數據等全系列產品或技術的支持。
對微信而言，拿下香港迪士尼這個地標式合作夥伴，對與支付寶持續至今的境外支付爭奪戰也有重要戰略意義。隨著大陸支付市場逐步飽和與境外旅遊的火爆，支付寶與微信支付都紛紛把戰場延伸到境外區域。（編輯：陳家倫/林克倫）1070525