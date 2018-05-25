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達文西密碼 開創丹布朗暢銷作家之路

中央社2018/05/25 17:01
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北25日電）美國暢銷作家丹布朗（Dan Brown）的「達文西密碼」風靡全球，而現實中的丹布朗儼然是書中主角蘭登教授的翻版，聰明博學、富有好奇心，年輕時一度投入音樂界，現在還彈得一手好琴。

丹布朗的父親是數學教授，母親則是宗教音樂家，他從小就生活在科學和宗教矛盾激盪的哲學體驗裡，家裡沒有電視，只有很多的書本，他會從事寫作，就是來自於家庭教育。

1982年畢業於菲利普．埃克塞特學院後進入艾摩斯特大學，1986年拿到西班牙語和英語雙學位後，一度涉足音樂界，還發行了一張CD。

丹布朗結婚後，回到家鄉新罕布什爾州，起初在母校擔任英語老師，之後辭去教職全心投入寫作。

他1998年以「數位密碼」一書初試啼聲後，陸續出了「天使與魔鬼」、「大騙局」，但銷售成績平平，直到他的第4部小說「達文西密碼」問世後，才讓他一飛沖天，成為暢銷作家，接著又創作了「失落的符號」、「地獄」、「起源」，都引起轟動。

「達文西密碼」主人翁是哈佛大學宗教符號學教授羅柏‧蘭登（Robert Langdon），這個角色被認為是丹布朗將自己的身分代入而創造出來的，隨著故事的懸疑情節的發展，牽動了全球書迷。

在丹布朗之前，幾乎沒有人將牽涉宗教的歷史祕密以小說的方式呈現，新書出版後甚至引來攻訐，但丹布朗不同於許多科幻推理小說作家不喜歡曝光的作風，親上火線面對挑戰，也帶來許多話題。

丹布朗的小說最吸引人之處，就是他完全結合市場口味，包括衝突、離奇、顛覆及愛情等元素，都緊密扣合故事發展，且嫻熟運用密碼學、符號學、數學、歷史、宗教、藝術，讓人難以闔上書本，非得一口氣讀完不可。

「達文西密碼」掀起全球熱潮，美國哥倫比亞電影公司買下版權，由奧斯卡金像獎最佳導演朗霍華（RonHoward）在2006年搬上大銀幕，由湯姆漢克斯（TomHanks)主演小說中靈魂人物蘭登教授，受到全球讀者與影迷熱愛。

「達文西密碼」2004年在台出版，銷售至今近百萬本，他這個月在台出版新作「起源」，故事以西班牙畢爾包的古根漢美術館及巴塞隆納聖家堂為背景。有趣的是，丹布朗在1983年、也就是19歲時，曾造訪台灣，之後不久就前往西班牙交換學生一年。

經常旅遊各地的丹布朗曾說，「我所見每個藝術小作品或造訪的每個地方都可能是靈感。」丹布朗的小說發生地，每每都掀起觀光風潮，也因此很多人都問丹布朗「什麼時候，把故事背景設在我們的城市？」希望能藉此活絡城市觀光，或許台灣的讀者也在期待，哪天台灣能成為丹布朗書中的場景。（編輯：黃瑞弘/張銘坤）1070525

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