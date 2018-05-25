布袋戲結合現代劇 台中歌劇院演出

（中央社記者郝雪卿台中25日電）由好劇團與陳錫煌傳統掌中劇團合作的「穿紅絲緞的少女」，將布袋戲結合現代劇場，以戲中戲方式，訴說操偶師的生命故事，6月16日及17日在台中國家歌劇院小劇場演出。
台中國家歌劇院今天舉辦「穿紅絲緞的少女」宣傳記者會，導演伍姍姍與編劇施如芳以當代劇場揉入歌仔戲、南管音樂等傳統元素，東西方文化相互碰撞，由戲偶大師陳錫煌展現手上功夫，傾訴一段關於親情、愛情與友情的故事。6月16日與17日將在台中國家歌劇院小劇場演出3場。
陳錫煌現場除了演出「穿紅絲緞的少女」劇中片段外，同時示範「生」「旦」「丑」等不同類型的戲偶演法，其中「小旦」是陳錫煌最為拿手，也是藝生們學習最為困難的技藝。
陳錫煌表示，「小旦在梳頭的時候，尪仔的手到哪裡，尪仔的眼神就要跟到哪裡。」在他手中，面無表情的戲偶宛如被注入了生命一般，舉手投足都十分細膩，且充滿了生氣與個性。
陳錫煌指出，他從13歲開始學習布袋戲至今75年，他依舊從電影、現代戲劇及國內外的各種表演藝術中不斷學習，對他而言，所謂的「創新」就是將布袋戲的各項技藝發展得更加完整，讓各方面益發精緻。
陳錫煌為大師李天祿的長子，父親對他要求嚴格，兩人除了父子關係之外，也是家學傳承的師徒。陳錫煌目前還是台灣目前唯一獲得文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」兩項國家肯定頭銜的傳統布袋戲演師。
「穿紅絲緞的少女」是伍姍姍與陳錫煌時隔6年再度攜手合作的作品，除了向陳錫煌致敬之外，伍姍姍指出，希望透過現代劇場的處理，來呈現古典布袋戲的細膩迷人，進而吸引更多觀眾重新認識傳統布袋戲。（編輯：管中維）1070525