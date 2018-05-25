布袋戲結合現代劇 台中歌劇院演出

（中央社記者郝雪卿台中25日電）由好劇團與陳錫煌傳統掌中劇團合作的「穿紅絲緞的少女」，將布袋戲結合現代劇場，以戲中戲方式，訴說操偶師的生命故事，6月16日及17日在台中國家歌劇院小劇場演出。

台中國家歌劇院今天舉辦「穿紅絲緞的少女」宣傳記者會，導演伍姍姍與編劇施如芳以當代劇場揉入歌仔戲、南管音樂等傳統元素，東西方文化相互碰撞，由戲偶大師陳錫煌展現手上功夫，傾訴一段關於親情、愛情與友情的故事。6月16日與17日將在台中國家歌劇院小劇場演出3場。

陳錫煌現場除了演出「穿紅絲緞的少女」劇中片段外，同時示範「生」「旦」「丑」等不同類型的戲偶演法，其中「小旦」是陳錫煌最為拿手，也是藝生們學習最為困難的技藝。