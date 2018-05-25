蔡總統：我有百分之百的把握 台灣正在變好

（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天接見國際獅子會成員，她細數這2年來改革成績，並說，她有百分之百的把握，台灣正在變好。在變好的過程當中，也許會有些波折，但不會因為波折而喪失信心。

蔡總統今天接見「國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統提到，這2年來，經濟轉型的成果漸漸展現出來。各項的經濟指標，無論是成長率、出口產值、失業率、股市、國內外投資，數字都很好。

她說，過去只有半導體跟面板產值破兆，去年，機械產業成為第3個產值破兆的產業，今年才過一半，物聯網產業的產值，很有機會在今年會破兆。