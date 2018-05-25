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彩虹眷村歸誰？ 中市府稱擁有著作財產權

記者柳榮俊／台中報導2018/05/25 18:04
▲台中觀光景點彩虹眷村（圖／資料照片 , 2018.5.25)
▲台中觀光景點彩虹眷村（圖／資料照片 , 2018.5.25)

台中市議會今(25)日關心知名景點「彩虹眷村」的著作權所屬，原創作者黃永阜爺爺曾與文創公司簽訂著作人格權的授權契約、著作授權的讓渡書，恐會影響遊客欣賞著作的權利。文化局長王志誠表示，彩虹眷村現為彩虹景觀公園，建物權利為市府的，因此建物上的著作財產權也屬於市府，市府會在重視原作者黃永阜與該公司簽訂的著作授權契約，並在法律規範的前提下，與文創公司研討維護台中的文化景點資產。

台中市議會今日進行教育文化業務質詢，議員張耀中說，彩虹眷村是台中觀光的一大奇蹟，它曾讓國際知名旅遊指南孤獨星球(Lonely Planet)評選為全球多個值得探訪的景點。不過，原創作者黃永阜爺爺曾在101年與文創公司簽訂著作人格權的授權契約，另103年又與該公司簽訂著作授權的讓渡書，如果文創公司主張畫作的著作權利，恐會影響民眾參觀的權利。


▲台中觀光景點彩虹眷村（圖／資料照片 , 2018.5.25)

文化局長王志誠說，彩虹眷村現為彩虹景觀公園，建物權利屬於市府，因此上頭的著作也屬於市府，並以他為例說，如果他為大樓外牆題詩，也不能主張大樓權利是他本人。當然，市府會重視原作者黃永阜與該公司簽訂的著作授權契約，並在法律規範的前提下，維護台中的文化景點資產。

張耀中也說，簽訂著作授權的文創業者目前也和黃爺爺簽訂相關著作權書，且計劃書黃爺爺的代表人就是該文創公司的負責人，建議市府應在合法的前提之下，和文創公司討論，達到三贏互惠的結果。

副市長林依瑩也進一步表示，市府會站在維護最大公共利益的立場，願和文創公司來討論，讓彩虹眷村永遠留在台中。

關鍵字彩虹眷村財產權張耀中
關務署高雄關　舉辦陳惠儒油畫個展海大終身特聘教授　南一中講授數

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