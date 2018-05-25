〈Vive生態大會〉結盟蜂雲啟迪拓展通路 結合VR

中國大陸智慧機市場瀕臨飽和，當地品牌拿走大半市場，宏達電新旗艦 U12 + 將上市，要如何吸引消費者，重振 HTC 在中國的市占率，汪叢青坦言，智慧手機競爭激烈，需要特殊的體驗來吸引消費者，才能致勝。

中國大陸去年智慧手機出現衰退，面對中國本土品牌的競爭，宏達電 (2498-TW) 中國區總經理汪叢青今 (25) 日指出，賣東西更重要的是要了解客戶，「客戶要什麼你給他要的東西，他就會有可能買帳」，會將把過去在 VR 的經驗帶到手機項目，為了拓展通路，特別與蜂雲啟迪簽約，做為手機的銷售通路。

宏達電今日跟蜂雲啟迪簽約，做為手機銷售通路，汪叢青說，要讓手機及 VR 更加普及，需要有更多的通路，蜂雲的合作就是為了拓展銷售通路，這也是重要的發展方向。

他表示，消費者產品領域中，重要的是品牌，這兩年來 Vive 打造良性的品牌形象，從數據來看，想買 VR 的人就想買 Vive，未來在經營手機市場時，團隊可把前面幾年學習的東西帶到手機項目。

汪叢青強調，新生態大會是一個開始，手機跟 VR 結合是未來策略，不只是賣東西，而是把兩邊體驗都做的更好，帶來一些以前在功能上完全不可實現的東西，也是世界第一的東西。

他表示，給用戶很特別的、世界第一的產品，若用戶還不想買，就不知還能做什麼，至於手機市場衰退的情況，很多品牌有上有下，重要的是現在，給用戶一個好的產品，有一些特色，才可吸引消費者。

宏達電今日跟蜂雲啟迪簽約，做為手機銷售通路，汪叢青說，要讓手機及 VR 更加普及，需要有更多的通路，蜂雲的合作就是為了拓展銷售通路，也是重要的發展方向。