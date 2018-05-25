越南與歐洲相遇會議 聚焦自由貿易協定

（中央社河內25日電）越南外交部等單位今天在河內舉行「2018年越南與歐洲相遇」會議，參與者聚焦討論加強雙方合作關係，尤其是如何善用今年底簽署的越南歐洲聯盟（EU）自由貿易協定，促進雙方經貿合作。

越南總理阮春福、外交部等相關部門官員、歐盟駐越南代表團團長安格萊特（Bruno Angelet）、越南歐盟商會、歐盟各國駐越南使館與非政府組織等代表與學者參與這場在Melia Hotel舉行一天的盛會。

參與者在會中高度肯定越南與歐盟合作關係的積極發展態勢，尤其是雙方自2012年簽署全面合作夥伴框架協定後，雙邊關係朝向縱深方向發展。歐盟目前是向越南提供無償援助最大的一方，是越南第2大貿易夥伴和最大投資來源國之一。