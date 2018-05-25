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中央社

過敏族注意 咳不停又喘吁吁恐是氣喘搞鬼

中央社2018/05/25 17:12
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北25日電）43歲黃小姐本身是過敏體質，日前斷斷續續咳嗽長達2個多月，有時還會出現咻咻喘鳴聲，她原本不以為意，直到後來沒走幾步路都氣喘吁吁，這才就醫確定是氣喘搞鬼。

台大醫院胸腔科主治醫師古世基表示，有過敏體質者是氣喘好發族群，患者通常從小就對特定物質產生過敏症狀，若經常接觸過敏原恐加重呼吸道發炎反應，導致急性症狀變為慢性表現，最終演變為氣喘。

古世基表示，氣喘症狀百百種，每個人都可能出現不同的症狀，有人會咳個沒完，也有人會出現胸悶、喘鳴、呼吸困難等現象，因此診斷上相對困難。

根據「台灣胸腔暨重症加護醫學會所」統計，台灣氣喘患者只有不到1成控制良好，用藥規律性、吸入器正確用法以及是否有共病現象，都是影響氣喘控制的重要因素。

古世基說，氣喘主要治療藥物是吸入型類固醇合併支氣管擴張劑，類固醇可以消除過敏性發炎反應，降低支氣管的敏感度，支氣管擴張劑則是在急性發作時緩解症狀，建議運動前15分鐘可以先行使用，預防發作。

不過，許多患者對於吸入型類固醇卻有不小的誤解，擔心會有增胖、傷腎等副作用，經常自行停藥，或用短效支氣管擴張劑當作替代用藥，得不償失。

古世基解釋，實際上，吸入型類固醇僅作用在肺部，而且含量低、副作用少，安全性相當高；反倒是把支氣管擴張劑當成控制用藥的患者，只能控制症狀，卻沒有解決呼吸道的發炎問題，恐增加急性發作風險，久而久之演變成嚴重氣喘，得用更高劑量的類固醇才能控制病情。

古世基指出，氣喘患者除了長期規律用藥外，也應注意天氣溫差變化，也可善用APP監測空污指標，避免到高污染區域活動，外出前戴口罩等避免發作，就能和疾病和平共處。（編輯：卞金峰）1070525

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