搶攻暑假親子遊商機　旅展主推「中進中出」旅遊行程

由台中市旅行商業同業公會主推的「ATTA台中國際旅展」，今天起一連4天在大台中國際會展中心登場，首日即吸引大批民眾進場搶便宜。旅展執行長林長杰表示，搶攻暑假商機，海外長程旅遊是主打，佔比高達6成，有16個各國觀光局進駐搶客。配合華信航空6月首開台中直飛東京航線，「中進中出」旅遊方案成了暑假旅遊主推模式，業者競推多項優惠方案，暑假有意出遊民眾不妨貨比三家。 林長杰說，暑假旅遊，民眾偏好海外長程路線，這檔暑假前最後清倉旅展，主要搶攻暑假親子遊，因此結合不少航空、旅行社針對台中推出「中進中出」直飛行程，如長榮航空現場開賣台中至澳門、無錫、首爾等機票，價格介於3至5千元不等機票，買短程機票還送電子秤，長程機票送獨家飛機造型頸枕。 此外，長程旅遊有不少好康優惠，旅展價比起市場行情價，大約有3千元優惠。例如行家旅遊在盛夏推「北歐之旅」，可以從香港直飛芬蘭的赫爾辛基，會場購票可享第二人減一萬。友泰旅遊大推包括埃及、北疆、奧捷斯匈等長線行程，即便在暑假，也有2至3千元不等的折扣。



▲華信航空六月首開台中直飛東京航線，旅展中不少業者躍躍欲試，競推優惠直飛旅遊方案（圖／金武鳳攝 , 2018.5.25)

林長杰指出，日本一直是國人偏愛的海外旅遊路線，華信航空今年6月14日將新增台中飛東京航線，旅展特別增設日本官方主題館，從日本觀光局、各地區觀光協會到鐵道公司都有參展，滿足旅客各方面旅遊資訊。

國內旅遊部分，由於搶攻暑假商機，除了強打主題樂園，也推離島戲水消暑行程。包括新竹小叮噹科學主題樂園、義大世界及劍湖山世界等遊樂園，紛紛推出門票優惠。離島部份則有瘋潛小琉球、奢華澎湖及馬祖等行程。



▲台中國際旅展首日即有大批民眾入場搶便宜，預計四天將吸引20萬人次參觀（圖／金武鳳攝 , 2018.5.25)



餐券的部份，森鐵板燒難得祭出「龍蝦皇室12A和牛套餐」買1送1，又如單元二的「椰林世界椰子雞跨界鍋物」餐廳是首次參展，也祭出旅展7折價的優惠。愛麗絲國際大飯店的超值餐券每張399，可實抵500元的餐飲消費，供大眾撿便宜。