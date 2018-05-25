大馬警方突擊納吉相關寓所 搜出8.56億元

納吉昔日導師馬哈地（Mahathir Mohamad）率領的改革聯盟，於9日大選擊敗納吉所屬的政治聯盟國民陣線，終結國民陣線長達60年的執政。

路透社報導，馬來西亞商業犯罪調查單位主管辛赫（Amar Singh）在記者會中表示，從18日開始針對納吉的宅邸、他的兒女公寓等12處住所進行搜查。

（中央社吉隆坡25日綜合外電報導）馬來西亞警方今天表示，在7處公寓查獲1.14億令吉（新台幣8.56億元）現金和400多個名牌包，這是針對前首相納吉（NajibRazak）創立的一馬發展公司弊案調查工作一部分。

馬來西亞商業犯罪調查單位主管辛赫（Amar Singh）說：「我們發現26國貨幣的現款，截至昨天，總額是1.14億令吉（新台幣8.56億元）。」

他在記者會中表示，發現35袋裝有現金的袋子，另外37袋則裝有手錶和珠寶。稍後將估算其他物品價值。

納吉、他的家族和密友遭控侵吞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）數十億美元，民眾對貪污案纏身的納吉滿腔怒火，是國民陣線敗選主因。

據報導，警方動用5輛卡車才把所有搜查到的充公物品運回，查獲到哪些物品、總價值為多少引發不少揣測。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1070525