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〈台北國際電腦展〉英特爾今年主軸 聚焦三大領域

鉅亨網2018/05/25 17:24
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台北國際電腦展 (Computex) 將在 6/5 開展，英特爾 (INTC-US) 今年仍聚焦市場熱點，包含物聯網、人工智慧與電競領域各有產品展示，其中針對物聯網，英特爾推最新 Open Vino 架構，可協助台廠 ODM 快速導入，使用在包含智慧零售、智慧工廠、智慧城市及物聯網視覺應用等，目前包含研華 (2395-TW) 等 10 家台廠，都是合作夥伴。

英特爾台灣區總經理陳立生表示，最新設計的 open vino 架構，為晶片提供了軟體套件，使用者可以進行視覺辨認運用 (compuvision) ，台灣 ODM 廠商可以加速運用，應用領域如智慧零售、智慧工廠、智慧城市及物聯網視覺應用，英特爾此次也將在 Computex 現場展示。

陳立生說，這是送給台灣產業最大的禮物，包括研華 (2395-TW) 、凌華 (6166-TW) 、研揚 (6579-TW) 等 10 家台廠已是合作夥伴。

陳立生指出，透過英特爾，視覺辨認運用 (compuvision) 不需昂貴費用及高熱能處理，沒有其他附加投資，單一平台就提供完整方案。

在人工智慧領域，陳立生說，英特爾去年上市的 XEON 處理器，加上軟硬體的優化，可提高 AI 訓練效率 198 倍，能滿足 8 成以上 AI 處理的需求。

陳立生指出，AI 已經進入百家爭鳴的時代，發展不會只靠單一晶片；英特爾除了晶片外，還提供軟體、平台、資料等作為支撐，幫助台灣產業一起開發平台，進入 AI 領域。

英特爾目前營收主要來源仍是電腦晶片，因此將持續支持電腦產業發展，陳立生認為，電腦產業創新最為重要，今年初 CES 展英特爾展出全球首台無線 VR 頭盔，可看出創新將使電腦發展更進步。

另一個展覽重點在電競領域，台灣筆電大廠雙 A 打得火熱，電競產業從供應鏈到消費端，都讓英特爾看到台灣市場發展的潛能，也是英特爾今年關注焦點之一。

2018 Computex 台北國際電腦展以人工智慧 (AI) 、第五代行動通訊 (5G)、區塊鏈 (Blockchain)、物聯網技術應用 (IoT)、創新與新創 (Innovations & Startups) 及電競與虛擬實境 (Gaming & VR) 六大面向作為主題。

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