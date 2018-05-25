台輸美細丹尼聚酯棉遭認定傾銷 稅率最高逾48%

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿指出，美國商務部於美東時間24日發布終判結果，台灣受調查廠商傾銷率為0%至48.86%，中國廠商獲判稅率為65.17%至103.06%、印度21.43%、韓國0%至45.23%。

南亞塑膠美國公司與美國兩大聚酯棉廠去年中向美國商務部申請針對進口細丹尼聚酯棉展開反傾銷調查，美國商務部隨後展開對來自中國大陸、印度、南韓與台灣等4國的細丹尼聚酯棉展開反傾銷調查。

美國國際貿易委員會將於7月9日公布損害調查終判裁定，若裁定自台灣進口受調查產品確實造成美國產業損害或有損害之虞，美國商務部將於7月16日發布反傾銷稅令。反傾銷稅率會依裁定傾銷稅率課徵。

貿易局官員說明，此次受調查廠商包括台南紡織及遠東新世紀，其中南紡獲判0%稅率，未應訴的遠東新則為48.86%，以加權平均計算的其他廠商稅率則為24.43%。官員表示，若美國最終裁定對台課徵反傾銷稅，在明年進行行政複查時，仍能爭取降低稅率或免除課徵。

貿易局指出，細丹尼聚酯棉主要用於生產不織布，在美國市場主要應用在規格標準較高的衛生用品、醫療耗材等，由於美國市場消費能力高於他國，此產品在美國市場需求持續成長，不織布產線也持續增加，加上獲利率高，因此業者將美國為台灣重要外銷市場之一。

貿易局表示，台灣輸美細丹尼聚酯棉金額在2015至2017年該產品總出口額占比約達10%，美國為台灣該產品第2大出口市場；而根據美國商務部資料，台灣去年輸美細丹尼聚酯棉金額約743萬美元（約新台幣2.2億元），占美國該產品進口總額4.99%，為第6大進口來源國。（編輯：林淑媛）1070525