老花眼鏡說遭抨擊 侯友宜：自己也會配戴

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市長選舉參選人侯友宜今天表示，他並沒有年齡歧視，他自己看不清楚時也會配戴老花眼鏡。在選戰期間他一直堅持作自己，也不害怕被邊緣化，因為，選民就是他的最大靠山。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌最近將砲口指向新北市府，被認為是刻意邊緣化侯友宜。

侯友宜在受訪時表示，希望新北市府送老花眼鏡給蘇貞昌，看清楚是侯在選市長。此一發言又遭蘇陣營指稱侯友宜有年齡歧視，是刻板印象的言論。

侯友宜今天參加板橋里長聯誼會幹部餐敘，受訪時澄清，新北市府現在提供銀髮族免費配老花眼鏡服務，建議市府送眼鏡給蘇貞昌並非年齡歧視，他自己看不清楚時也是會戴老花眼鏡。