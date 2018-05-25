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中央社

印尼反恐法修法 授權警方延長拘禁恐嫌

中央社2018/05/25 17:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達25日專電）印尼國會今天通過「反恐法」修法法案，擴大界定恐怖主義的範圍，並授權警方在未經法院審判下，得以延長拘禁恐怖分子嫌犯。

印尼反恐法修法法案2年多前就送入國會，不過，由於各政黨對於「恐怖主義」的定義、警方採取先發制人措施的前提等，持續意見分歧，因此修法法案躺在國會2年多，遲遲未過關。

不過，印尼日前在泗水3座教堂、泗水警局總部、東爪哇省蘇達約縣（Sidoarjo）平價公寓社區、廖內省警局總部接連發生恐怖攻擊事件，造成至少20人喪生，引發各界關注，印尼總統佐科威也疾呼國會儘速通過反恐法修法，賦予警方更多權力預防恐攻。

印尼司法人權部與國會反恐特別委員會昨晚挑燈開會，達成共識，將恐怖主義定義為「使用暴力或暴力威脅，製造恐怖或恐懼氛圍，造成大規模死傷或損害毀壞重要戰略目標、環境、公共設施或國際設施的行為。此行為的動機是意識型態的、政治的或是威脅國家安全的意圖」。

印尼司法人權部長雅遜納（Yasonna Laoly）表示，經過一些考量，印尼政府及國會各黨派最終同意接受上述對於恐怖主義的定義。

印尼峇里島2002年發生恐怖攻擊，造成重大傷亡，印尼政府2003年通過防範恐怖分子的法律，不過因大幅限制當局只能針對攻擊採取回應措施，而遭致外界批評法律不完備。

2016年雅加達市中心發生恐怖攻擊後，印尼政府提出反恐法修法，送入國會。

根據修法內容，擴大恐怖主義的定義，並授權警方在未經法院審判下，得以延長拘禁恐怖分子嫌犯。

修法也允許警方逮捕散播仇恨言論及激進思想的民眾，警方也能逮捕參與準軍事訓練及加入遭禁團體的民眾。

此外，修法授權有關單位得以監聽恐怖分子嫌犯，不過，這部分內容引發人權團體憂心違反基本人權，且容易被濫用。（編輯：陳惠珍）1070525

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