否認憂鬱症！余祥銓現身喊抱歉　神情憔悴狂掉4公斤

藝人余天、李亞萍之子余祥銓日前傳出憂鬱症復發住院治療，休養一陣子後余祥銓先是在臉書報平安，澄清只是「太累、缺水」，否認是憂鬱症，今（25）日余祥銓與媽媽李亞萍現身基隆做公益，關懷博愛之家長者，他說自己有僵直性脊椎炎，引發免疫力下降，後來檢查才知道是橫紋肌溶解症，也回應外界關心：「各位為我擔心的人很抱歉，我很好，沒事了」！

余祥銓身形看起來明顯瘦一大圈，神情也略顯憔悴，他解釋之前早上游泳1.5公里、下午又打球，整天水喝太少，身體才會出狀況，現在體重掉到73公斤，至少瘦了3、4公斤，但一旁的李亞萍卻爆料他原本是80公斤，他也表示自己沒有憂鬱症，但李亞萍堅持他心情鬱悶，言談中盡顯擔憂神情，相當憂心兒子的身心狀況。



▲余祥銓（右）與媽媽李亞萍到博愛之家關懷老人。（圖／吳政璋攝 , 2018.05.25）

李亞萍也透露，日前到新加坡作秀氣喘發作，她簽了切結書航空公司才願意讓她登機，母子倆健康皆亮紅燈。余祥銓也感謝連日來粉絲及外界的關心，也對張菲、吳宗憲隔空向他打氣表示：「感謝前輩叔叔們」，也說未來會做好自己本分，對擔心他的人說「很抱歉」。



▲余祥銓（左）與媽媽李亞萍。（圖／吳政璋攝 , 2018.05.25）